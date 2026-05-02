Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse

Bila sta samo sodelavca z ostrimi elektronskimi sporočili in različnimi mnenji. A en večer je spremenil vse ...

Ne vem, ali bi bilo bolj pravilno, da ti to napišem kot opravičilo ali kot priznanje, ampak po vsem, kar se je zgodilo na tisti večerni službeni zabavi, mi je jasno samo eno: med nama stvari nikoli več ne bodo enake. Če bi mi kdo pred nekaj meseci rekel, da bom pisal pismo tebi, ne bi nikoli verjel. Ne zato, ker si mi bila nepomembna. Ravno nasprotno. Prav zato, ker si bila vedno... preveč ostra. Preveč samozavestna. Preveč prepričana, da imaš prav. In jaz, očitno, enako. Najina komunikacija po elektronski pošti je bila skoraj šport. Kratki stavki. Hladni odgovori. Tvoje "ne strinjam se" brez ene same dodatne besede. Moji "predlagam drugačen pristop", ki so v resnici pomenili "ne razumeš celotne slike". Nobene topline. Nobene potrpežljivosti. Samo dva človeka, ki sta bila prepričana, da sta na nasprotnih straneh iste enačbe.

In potem ta zabava

Če sem iskren, sem šel tja brez pričakovanj. Obveznost. Formalnost. Še ena od tistih večerij, kjer se ljudje smejijo glasneje, kot je potrebno, in si izmenjujejo vizitke, ki jih potem nikoli več ne pogledajo. Nisem si predstavljal, da boš tam tudi ti. Ko sem te prvič zagledal, si stala ob mizi z napitki. Nič posebnega v tvoji drži, nič teatralnega. Samo ti. In kljub temu je bilo nekaj... drugačnega. Nisi bila tista oseba iz elektronskih sporočil. Ni bilo hladnih, rezkih stavkov. Bila si tišja, bolj sproščena, skoraj nevarno umirjena. Ko sem pristopil, sem bil pripravljen na običajen verbalni dvoboj. Nekaj jedkega, nekaj obrambnega. A si me presenetila. Ne z besedami, ampak z načinom, kako si me pogledala. Kot da prvič ne vidiš samo mojega mnenja, ampak mene. In to me je zmotilo bolj, kot bi si priznal. "Presenetljivo," si rekla takrat. Samo to. In jaz sem se nasmehnil, ker sem prvič v najinem "sodelovanju" ostal brez pripravljenega odgovora. Nisva govorila veliko. Sprva. Nekaj banalnih stavkov o delu, o projektu, o ljudeh, ki jih oba poznava. A med vrsticami je bilo nekaj, česar prej ni bilo. Premori, ki so se vlekli malo predolgo. Pogledi, ki niso hoteli takoj stran. Ne vem, kdaj se je zgodil premik. Mogoče, ko sem se prvič iskreno zasmejal na nekaj, kar si rekla, ne da bi v tem iskal skrito kritiko. Mogoče, ko si ti prvič nehala odgovarjati kot nekdo, ki se brani. Telesno... tega ne morem zanikati, čeprav bi si mogoče moral. Stala si mi bližje, kot bi bilo potrebno. Ne slučajno. In jaz sem to opazil. Preveč natančno. Vsak tvoj gib je imel neko težo, ki je prej nisem poznal v najinem odnosu. Kot da bi prostor med nama postal premajhen, ne da bi ga kdo zmanjšal. In intelektualno... to me je še bolj zmotilo. Ker nisi bila le ostra v pisarniških mailih. Bila si živa, hitra, nevarno jasna v mislih. In jaz sem se prvič ujel, da ne iščem več, kje te bom ujel v napaki, ampak kako dolgo lahko zdržim tvoj pogled, ne da bi ga sam umaknil.

Potem pa tisti trenutek

Glasba, ki je postala preglasna. Nekdo, ki je izrekel tvoje ime. In ti... ki si se za delček sekunde obrnila proti meni, kot da preverjaš, ali to, kar se dogaja med nama, opazujem tudi jaz. Ne bom lagal. Napetost med nama je bila skoraj... neznosna. Ne v smislu nelagodja, ampak kot nekaj, kar se ti počasi zavleče pod kožo in tam ostane. Kot elektrika, ki ne udari, ampak ves čas brni ravno dovolj glasno, da jo čutiš. In potem prekinitev. Šefov klic. Tvoj izraz. Moj telefon skoraj istočasno. Ironija, ki bi jo v drugih okoliščinah verjetno komentiral z nasmeškom, tukaj pa ni bila smešna. Pisarna. Tišina, ki ni bila več profesionalna. Svetloba monitorjev, ki je padala na tvoje roke, in način, kako si stala, kot da si na robu nečesa, kar še nima imena. Ne vem, kdo je prvi spregovoril. Besede so bile skoraj nepomembne. Pomembnejše je bilo to, da sva oba vedela, da se ne pogovarjava več o delu. Tvoj dih je bil miren. Preveč miren. Jaz sem se tega zavedal bolj, kot bi bilo varno. In potem tisti trenutek, ko se ni zgodilo nič... pa je bilo vse jasno. Nisva prestopila meje. Ampak sva jo videla. Od zelo blizu. Šef naju je prekinil. Vrata so se odprla. In realnost je stopila nazaj v prostor, kot da je ves čas čakala zunaj. Zdaj sedim tukaj in se sprašujem, ali je bilo to samo trenutek ali začetek nečesa, kar sva oba predolgo ignorirala. Ker resnica je preprosta: tvoj e-mail ni več samo odgovor. Je pogovor, ki se še ni končal. In prvič me to ne moti. M.

Anketa + Arhiv Ste že kdaj imeli vročo pisarniško romanco? Da, in bilo je zelo intenzivno Skoraj se je zgodilo Ne, ampak sem opazil(a) kemijo Ne, nikoli Moški Ženska Da, in bilo je zelo intenzivno 16 Skoraj se je zgodilo 5 Ne, ampak sem opazil(a) kemijo 14 Ne, nikoli 52 Da, in bilo je zelo intenzivno 14 Skoraj se je zgodilo 2 Ne, ampak sem opazil(a) kemijo 8 Ne, nikoli 28 Da, in bilo je zelo intenzivno 2 Skoraj se je zgodilo 3 Ne, ampak sem opazil(a) kemijo 6 Ne, nikoli 24 Skupaj Moški Ženska

Preberi še Resnična zgodba ženske, ki je ustvarila erotični imperij

Preberi še Gole fotografije ene najbolj seksi žensk na svetu, ki jemljejo dih