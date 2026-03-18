Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?

Gre za Valeria Nicov, igralko in model iz Moldavije, ki si vse bolj utira pot v svetu zabavne industrije. Po poročanju portala People, je Nicovova že nastopila v nekaterih evropskih produkcijah ter se ukvarja tudi z manekenstvom.
Poleg tega govori več jezikov in je študirala igro na prestižnih ustanovah, kot sta RADA in Cours Florent, kar kaže, da ne gre zgolj za še eno lepotico, temveč predvsem ambiciozno mlado umetnico.
Par so prvič povezali leta 2024, ko so ju opazili skupaj v Madridu, kjer sta si vidno izmenjevala nežnosti. Javnost je bila ob objavi fotografij šokirana zaradi starostne razlike med njima, mnogi so komentirali, da bi mu Valeria lahko bila hči.
Kljub govoricam in sodbam javnosti pa sta Seann in Valeria kmalu svojo zvezo potrdila tudi javno. Skupaj sta se namreč pojavila na rdeči preprogi filmskega festivala v Marakešu.
Od takrat ju redno videvamo na skupnih sprehodih in dogodkih, med drugim tudi na zabavi po podelitvi zlatih globusov leta 2026.
Razlika v letih, ki dviguje prah
Največ pozornosti vzbuja prav njuna starostna razlika. Penn ima približno 65 let, Nicovova pa okoli 30, kar pomeni kar tri desetletja razlike. To je sprožilo burne odzive na spletu, od kritik do podpore. Nekateri menijo, da je razlika prevelika, drugi pa poudarjajo, da je v ljubezni starost nepomembna.
Penn je sicer znan po burnem ljubezenskem življenju. V preteklosti je bil poročen z zvezdnicami, kot sta Madonna in Robin Wright, nazadnje pa z igralko Leilo George, s katero sta se ločila leta 2022.
Zanimivo je, da je še leta 2024 izjavil, da uživa v samskem življenju in se želi izogniti zapletenim razmerjem, a očitno ga je Nicovova hitro prepričala v nasprotno.
