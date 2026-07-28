Tragičen konec zvezde Globokega grla

V newyorškem Bronxu rojena Linda Boreman je odraščala v strogi katoliški družini, kjer je bilo vselej čutiti veliko agresije in napetosti. Oče je bil policist, mati pa natakarica, ki je nikoli ni bilo doma. Starši so jo vpisali v katoliško šolo in v najstniških letih so ji vrstniki celo nadeli vzdevek 'mala svetnica', saj nikoli ni dovolila, da bi se ji približal kakšen fant. Ko je začela obiskovati srednjo šolo, so se z družino preselili na Florido, a se je Linda pri 20 letih vrnila v New York študirat – želela se je ukvarjati z računalništvom. A žal je kmalu po začetku študijskega življenja doživela prometno nesrečo, v kateri si je zlomila čeljust in si poškodovala jetra in se bila tako prisiljena vrniti k staršem na Florido, da bi se pozdravila in si opomogla.

icon-expand Pornografski igralki Lindi Lovelace so v najstniških letih vrstniki nadeli vzdevek 'mala svetnica', saj nikoli ni dovolila, da bi se ji približal kakšen fant. FOTO: Profimedia

Z jaguarjem in džointom jo je zvabil v svoje kremplje

Medtem ko je ležala ob domačem bazenu na Floridi, jo je opazil lastnik nekega bara Chuck Traynor, ki ji je ponudil džoint in en krog po mestu v svojem novem jaguarju. Mladenka je bila nad postavnim bogatašem povsem očarana in zaljubljenca sta kmalu zatem zaživela skupaj. Linda je pozneje trdila, da je Chuck šele potem, ko sta se preselila skupaj, pokazal svoj posesiven in grob značaj. "Učil jo je" o seksu in jo poskušal hipnotizirati. Hitro je postal njen zvodnik in jo prisilil v prostitucijo, od katere ji je izplačeval zgolj drobiž. Naredil jo je odvisno od metamfetaminov in jo pogosto pretepal. Čeprav po klasičnih standardih ni sodila med lepotice, je imela "tisto nekaj", kar jo je delalo seksi deklico iz okolice. Ker se je Chuck bal, da bo družini povedala za njegovo ravnanje, sta se čez nekaj mesecev znova preselila v New York pod pretvezo, da se bo Linda vrnila v študijske klopi. A namesto tega je začela snemati nezakonite kratke pornografske filme. Tisti, ki so takrat delali z njo, trdijo, da je oboževala takšen način življenja; všeč naj bi ji bili seks, droge in snemanje. Lovelaceova je pozneje trdila, da so te trditve napačne in da jo je Chuck silil v drogiranje in seks pred kamerami z neznanci. Prisilil naj bi jo tudi v to, da se je leta 1971 poročila z njim, da je ne bi mogli poklicati za pričo, ko se je znašel na sodišču zaradi preprodaje drog.

Od katoliške deklice do pornografske zvezde

Na eni večjih svingerskih zabav sta Linda in Chuck srečala človeka po imenu Gerard Damiano, ki je bil znan kot avtor številnih 'mehkih' pornografskih filmov. Ko je spoznal Lovelaceovo, je bil nad njo tako navdušen, da se je odločil napisati scenarij samo za njo – in rodilo se je Globoko grlo. Gre za enega prvih pornografskih filmov, ki ima vsaj kolikor toliko razdelano zgodbo z zapletom in vrhom. Linda je igrala seksi zapeljivko, ki je imela klitoris v grlu, za vlogo pa je dobila 1.200 dolarjev plačila. Harry Reems je igral njenega psihiatra. Čeprav je šlo za pornografski film, je bilo v njem tudi precej dialoga in celo smešnih scen.

icon-expand Po filmu 'Globoko grlo' je slava Linde Lovelace hitro začela usihati. FOTO: Profimedia

Damiano naj bi od mafije, ki je bila tesno povezana s pornografsko industrijo, dobil 23 tisoč dolarjev, da so lahko film posneli v poceni motelih po Ameriki. A nihče si niti v najbolj popolnih sanjah ni predstavljal, da bo njihovo delo postalo svetovna uspešnica. Film je bil javnosti premierno predstavljen leta 1972, trajal je 62 minut, videli pa so ga milijoni ljudi po vsem svetu, tudi svetovne zvezde, kot so Frank Sinatra, Johnny Carson, Truman Capote in Nora Ephron. Ustanovitelj Playboya Hugh Hefner je Lovelace razglasil celo za boginjo seksa. Sodišča so neuspešno poskušala preprečiti širjenje filma, ki je hitro postajal vse večji hit. Film je sovpadal s škandalom Watergate, zato sta novinarja Bob Woodward in Carl Bernstein svoj (takratni) anonimni vir iz FBI poimenovala Globoko grlo – zaradi njegovega statusa v agenciji, v veliki meri pa tudi zaradi filma. A po Globokem grlu je slava Linde Lovelace hitro začela usihati. Ker na vidiku ni bilo nobenih novih vlog, je superzvezda tonila v pozabo in v naslednjih nekaj letih postala žrtev okrutnega sistema. Leta 1974 je bila v Las Vegasu aretirana zaradi posedovanja kokaina, istega leta je prekinila tudi nasilno razmerje s Chuckom Traynorjem. Nato se je poročila z Larryjem Marchianom, ki ni imel popolnoma nič opraviti s pornografsko industrijo, in mu rodila dva otroka.

icon-expand Plakat za film globoko grlo FOTO: Profimedia

Tragičen konec

Šest let pozneje je Linda Lovelace objavila avtobiografijo z naslovom Ordeal. V njej ni bilo glamurja, o katerem se je govorilo, temveč je bila to žalostna zgodba o deklici, ki se ni mogla rešiti iz krempljev obstoječih razmer. Trdila je, da jo je Chuck ves čas nadzoroval in manipuliral z njo. Tepel jo je, dokler se na njenem telesu niso videle podplutbe, in jo silil v prostitucijo in ji govoril, da bo, če ne bo privolila v njegove zahteve ter pravila, postala "samo še ena mrtva prostitutka". Traynor je trdil, da jo je udaril samo, ko je sama to želela med spolnimi igricami. Lovelace je nato dejala, da je bila na snemanju Globokega grla posiljena. Ko so jo vprašali, kako to, da se je "smejala, medtem ko naj bi bila zlorabljana", je odgovorila, da je šlo za situacijo "smej se ali umri". Kmalu zatem si je Linda priimek znova spremenila v dekliški Boreman in postala zagrizena aktivistka proti pornografiji, podpirala pa so jo tudi številna velika imena, kot je bila feministka, novinarka in politična aktivistka Gloria Steinem. Leta 1996 se je ločila tudi od drugega soproga Marchiana in ostala brez vsakršnega denarja. Zatem se je pojavila na nekaj sejmih erotike, na katerih je podpisovala izvode Globokega grla. Leta 2002 je imela znova prometno nesrečo, a tokrat žal usodno. Po nekaj dneh v bolnišnici so jo izključili z aparatov, ki so jo umetno ohranjali pri življenju. Preminila je v komaj 54. letu starosti. Na podlagi njene življenjske zgodbe so leta 2013 posneli film Lovelace, v katerem je glavno vlogo odigrala Amanda Seyfried.

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