Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Linda Lovelace
Seksi

Tragičen konec zvezde Globokega grla

Moškisvet.com
28. 07. 2026 03.20
7

Svetovno slavo ji je prinesla vloga v verjetno najbolj znanem filmu za odrasle vseh časov: Globoko grlo. Spolno boginjo, kot jo je poimenoval pokojni Hugh Hefner, so vsi poznali po njeni izjemni porno predstavi, le redkokdo pa ve, da so droge, stroga katoliška vzgoja in nesrečna ter nasilna partnerska zveza poskrbeli za njen izjemno tragičen konec.

V newyorškem Bronxu rojena Linda Boreman je odraščala v strogi katoliški družini, kjer je bilo vselej čutiti veliko agresije in napetosti. Oče je bil policist, mati pa natakarica, ki je nikoli ni bilo doma. Starši so jo vpisali v katoliško šolo in v najstniških letih so ji vrstniki celo nadeli vzdevek 'mala svetnica', saj nikoli ni dovolila, da bi se ji približal kakšen fant. Ko je začela obiskovati srednjo šolo, so se z družino preselili na Florido, a se je Linda pri 20 letih vrnila v New York študirat – želela se je ukvarjati z računalništvom. A žal je kmalu po začetku študijskega življenja doživela prometno nesrečo, v kateri si je zlomila čeljust in si poškodovala jetra in se bila tako prisiljena vrniti k staršem na Florido, da bi se pozdravila in si opomogla.

Pornografski igralki Lindi Lovelace so v najstniških letih vrstniki nadeli vzdevek 'mala svetnica', saj nikoli ni dovolila, da bi se ji približal kakšen fant.
Pornografski igralki Lindi Lovelace so v najstniških letih vrstniki nadeli vzdevek 'mala svetnica', saj nikoli ni dovolila, da bi se ji približal kakšen fant. FOTO: Profimedia

Z jaguarjem in džointom jo je zvabil v svoje kremplje

Medtem ko je ležala ob domačem bazenu na Floridi, jo je opazil lastnik nekega bara Chuck Traynor, ki ji je ponudil džoint in en krog po mestu v svojem novem jaguarju. Mladenka je bila nad postavnim bogatašem povsem očarana in zaljubljenca sta kmalu zatem zaživela skupaj. Linda je pozneje trdila, da je Chuck šele potem, ko sta se preselila skupaj, pokazal svoj posesiven in grob značaj. "Učil jo je" o seksu in jo poskušal hipnotizirati. Hitro je postal njen zvodnik in jo prisilil v prostitucijo, od katere ji je izplačeval zgolj drobiž. Naredil jo je odvisno od metamfetaminov in jo pogosto pretepal. Čeprav po klasičnih standardih ni sodila med lepotice, je imela "tisto nekaj", kar jo je delalo seksi deklico iz okolice.

Ker se je Chuck bal, da bo družini povedala za njegovo ravnanje, sta se čez nekaj mesecev znova preselila v New York pod pretvezo, da se bo Linda vrnila v študijske klopi. A namesto tega je začela snemati nezakonite kratke pornografske filme. Tisti, ki so takrat delali z njo, trdijo, da je oboževala takšen način življenja; všeč naj bi ji bili seks, droge in snemanje. Lovelaceova je pozneje trdila, da so te trditve napačne in da jo je Chuck silil v drogiranje in seks pred kamerami z neznanci. Prisilil naj bi jo tudi v to, da se je leta 1971 poročila z njim, da je ne bi mogli poklicati za pričo, ko se je znašel na sodišču zaradi preprodaje drog.

Od katoliške deklice do pornografske zvezde

Na eni večjih svingerskih zabav sta Linda in Chuck srečala človeka po imenu Gerard Damiano, ki je bil znan kot avtor številnih 'mehkih' pornografskih filmov. Ko je spoznal Lovelaceovo, je bil nad njo tako navdušen, da se je odločil napisati scenarij samo za njo – in rodilo se je Globoko grlo. Gre za enega prvih pornografskih filmov, ki ima vsaj kolikor toliko razdelano zgodbo z zapletom in vrhom. Linda je igrala seksi zapeljivko, ki je imela klitoris v grlu, za vlogo pa je dobila 1.200 dolarjev plačila. Harry Reems je igral njenega psihiatra. Čeprav je šlo za pornografski film, je bilo v njem tudi precej dialoga in celo smešnih scen.

Po filmu 'Globoko grlo' je slava Linde Lovelace hitro začela usihati.
Po filmu 'Globoko grlo' je slava Linde Lovelace hitro začela usihati. FOTO: Profimedia

Damiano naj bi od mafije, ki je bila tesno povezana s pornografsko industrijo, dobil 23 tisoč dolarjev, da so lahko film posneli v poceni motelih po Ameriki. A nihče si niti v najbolj popolnih sanjah ni predstavljal, da bo njihovo delo postalo svetovna uspešnica. Film je bil javnosti premierno predstavljen leta 1972, trajal je 62 minut, videli pa so ga milijoni ljudi po vsem svetu, tudi svetovne zvezde, kot so Frank Sinatra, Johnny Carson, Truman Capote in Nora Ephron. Ustanovitelj Playboya Hugh Hefner je Lovelace razglasil celo za boginjo seksa. Sodišča so neuspešno poskušala preprečiti širjenje filma, ki je hitro postajal vse večji hit.

Film je sovpadal s škandalom Watergate, zato sta novinarja Bob Woodward in Carl Bernstein svoj (takratni) anonimni vir iz FBI poimenovala Globoko grlo – zaradi njegovega statusa v agenciji, v veliki meri pa tudi zaradi filma. A po Globokem grlu je slava Linde Lovelace hitro začela usihati. Ker na vidiku ni bilo nobenih novih vlog, je superzvezda tonila v pozabo in v naslednjih nekaj letih postala žrtev okrutnega sistema. Leta 1974 je bila v Las Vegasu aretirana zaradi posedovanja kokaina, istega leta je prekinila tudi nasilno razmerje s Chuckom Traynorjem. Nato se je poročila z Larryjem Marchianom, ki ni imel popolnoma nič opraviti s pornografsko industrijo, in mu rodila dva otroka.

Plakat za film globoko grlo
Plakat za film globoko grlo FOTO: Profimedia

Tragičen konec

Šest let pozneje je Linda Lovelace objavila avtobiografijo z naslovom Ordeal. V njej ni bilo glamurja, o katerem se je govorilo, temveč je bila to žalostna zgodba o deklici, ki se ni mogla rešiti iz krempljev obstoječih razmer. Trdila je, da jo je Chuck ves čas nadzoroval in manipuliral z njo. Tepel jo je, dokler se na njenem telesu niso videle podplutbe, in jo silil v prostitucijo in ji govoril, da bo, če ne bo privolila v njegove zahteve ter pravila, postala "samo še ena mrtva prostitutka". Traynor je trdil, da jo je udaril samo, ko je sama to želela med spolnimi igricami. Lovelace je nato dejala, da je bila na snemanju Globokega grla posiljena. Ko so jo vprašali, kako to, da se je "smejala, medtem ko naj bi bila zlorabljana", je odgovorila, da je šlo za situacijo "smej se ali umri".

Kmalu zatem si je Linda priimek znova spremenila v dekliški Boreman in postala zagrizena aktivistka proti pornografiji, podpirala pa so jo tudi številna velika imena, kot je bila feministka, novinarka in politična aktivistka Gloria Steinem. Leta 1996 se je ločila tudi od drugega soproga Marchiana in ostala brez vsakršnega denarja. Zatem se je pojavila na nekaj sejmih erotike, na katerih je podpisovala izvode Globokega grla. Leta 2002 je imela znova prometno nesrečo, a tokrat žal usodno. Po nekaj dneh v bolnišnici so jo izključili z aparatov, ki so jo umetno ohranjali pri življenju. Preminila je v komaj 54. letu starosti. Na podlagi njene življenjske zgodbe so leta 2013 posneli film Lovelace, v katerem je glavno vlogo odigrala Amanda Seyfried.

Spala je z osmimi moškimi hkrati: Tu so vse podrobnosti
Preberi še
Spala je z osmimi moškimi hkrati: Tu so vse podrobnosti
Gole fotografije ene najbolj seksi žensk na svetu, ki jemljejo dih
Preberi še
Gole fotografije ene najbolj seksi žensk na svetu, ki jemljejo dih
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Preberi še
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Linda Lovelace porno igralka življenje Globoko grlo
Novice

Na robu smrti zaradi ChatGPT? Zaupal je AI, nato se boril za življenje

Seksi

Je za njen uspeh zaslužna njena zadnjica?

Bibaleze.si Slavna igralka ujeta s 13-letnim pastorkom – kasneje sta imela otroka
Zadovoljna.si Tragična zgodba slavne hollywoodske ikone
Moskisvet.com Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Moskisvet.com Nekoč velika zvezda, danes živi sama in v bolečinah
24ur.com Bollywoodska zvezdnica v želji po ozaveščanju o raku uprizorila lastno smrt
Moskisvet.com Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
24ur.com Neprepoznavna Glenn Close šokirala splet
Priporoča
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
geemale 28. 07. 2026 08.50
0 0
človek bi vas preimenoval v Svet dedkov pa bi bilo še premalo.... zdaj sem dedek ampak.... tale je bila zgodovina že ko sem jaz začel gledat pornake
ODGOVORI
Heineken 1A 16. 03. 2019 08.45
3 2
PRI TAKŠNIH ZADROGIRANIH SLAVNIH IZMEČKIH JE ZNANO, DA SO VSI OSTALI KRIVI ZA NJEGOV BEDEN ZAKLJUČEK. KO SO SLAVNI SO OH IN SPLOH, NAKONCU PA UMREJO V KAKŠNEM MOTELU Z IGLO V ŽILI!
ODGOVORI
Stauffenberg 12. 03. 2019 09.48
14 4
Vsak konec je tragičen, če ga vleče ali ne.
ODGOVORI
bebo3 12. 03. 2019 08.18
4 28
kakšne neumnosti pišete, nobena ženska nima klitorisa v grlu, halo?
ODGOVORI
lilihip 12. 03. 2019 09.44
19 1
mona tak je scenarij v porno filmu, ker je kao imela klitoris v grlu je samo ce je oralno in globoko lahko dozivela orgazem
ODGOVORI
Pokerash89 12. 03. 2019 11.15
16 1
ti si res en bebo2
ODGOVORI
Frane Šajn 12. 03. 2019 12.06
6 3
Tak klitoris je samo za bebote! Si razumu? Nisi pol pa se uščipni malo no!
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1821