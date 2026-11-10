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Rosie Huntington-Whiteley
Seksi

Spredaj zakrita, zadaj skoraj gola: Zaročenka Jasona Stathama dvignila temperaturo

B.R.
10. 11. 2026 03.42
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Britanska manekenka je na prestižni gala prireditvi znova dokazala, da za modni učinek ne potrebuje veliko. V črni obleki pa je največ pozornosti pritegnil njen povsem nepričakovani zadnji del.

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Rosie Huntington-Whiteley ukradla vso pozornost

Rosie Huntington-Whiteley ukradla pozornost
Rosie Huntington-Whiteley ukradla pozornost FOTO: Profimedia

39-letna Rosie Huntington-Whiteley, zaročenka hollywoodskega igralca Jasona Stathama, se je udeležila prestižne prireditve v Los Angelesu. Dogodek, ki vsako leto združi največja imena iz sveta filma, umetnosti in mode, je tudi tokrat ponudil številne zanimive modne izbire.

Toda Rosie je poskrbela za videz, o katerem se je govorilo še dolgo po prihodu na rdečo preprogo.

Izbrala je dolgo črno obleko modne hiše Gucci z dolgimi rokavi in izrazitim, visoko oblikovanim ovratnikom. Sprednji del je deloval zelo elegantno in precej zadržano. A pravi preobrat se je zgodil, ko se je manekenka obrnila.

Odprta hrbtna stran razkrila povsem drugačno podobo

Zadnji del obleke je bil namreč skoraj v celoti odprt. Globok izrez je razkrival njen hrbet, visoki razporek pa je poskrbel za dodaten drzen poudarek. Oba dela je povezoval le majhen srebrn kovinski okras, ki je hkrati služil kot pomemben oblikovalski detajl.

Z Jasonom Stathamom sta skupaj že več kot desetletje

Rosie je širši javnosti znana tudi kot partnerica igralca Jasona Stathama, s katerim sta skupaj od leta 2010. Zaročila sta se leta 2016, skupaj pa imata dva otroka.

Manekenka se sicer že vrsto let uvršča med prepoznavnejše obraze svetovne modne industrije. Sodelovala je z največjimi modnimi znamkami, zaslovela kot angelček Victoria's Secret, pozneje pa se preizkusila tudi v igralskih vodah.

Na letošnji gala prireditvi je znova pokazala, zakaj ostaja ena najbolj prepoznavnih manekenk svoje generacije. Njena obleka je bila popoln primer, kako lahko na videz preprosta črna kreacija z enim nepričakovanim detajlom postane glavna tema večera.

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Viri: Harper's Bazaar, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles Magazine, The Cut

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Rosie Huntington-Whiteley Jason Statham LACMA Art+Film Gala moda modni trendi rdeča preproga
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