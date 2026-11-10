Spredaj zakrita, zadaj skoraj gola: Zaročenka Jasona Stathama dvignila temperaturo

39-letna Rosie Huntington-Whiteley, zaročenka hollywoodskega igralca Jasona Stathama, se je udeležila prestižne prireditve v Los Angelesu. Dogodek, ki vsako leto združi največja imena iz sveta filma, umetnosti in mode, je tudi tokrat ponudil številne zanimive modne izbire.

Toda Rosie je poskrbela za videz, o katerem se je govorilo še dolgo po prihodu na rdečo preprogo.

Izbrala je dolgo črno obleko modne hiše Gucci z dolgimi rokavi in izrazitim, visoko oblikovanim ovratnikom. Sprednji del je deloval zelo elegantno in precej zadržano. A pravi preobrat se je zgodil, ko se je manekenka obrnila.