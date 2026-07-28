Uganete, čigava zadnjica je to? Balkanska pevka z novo provokativno fotografijo

Severina je znova poskrbela za ugibanja med svojimi sledilci. Na družbenem omrežju je objavila serijo seksi fotografij, ob objavi pa je zapisala: "Za nobeno ceno niti ne pomisli, da je ona prava ...". Stavek je med oboževalci hitro vzbudil zanimanje, saj spominja na verz iz nove glasbene zgodbe. Nekateri so se začeli spraševati, ali pevka pripravlja novo skladbo ali pa gre zgolj za skrivnostno sporočilo, povezano s fotografijo.

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Skrivnostni zapis, ki je pritegnil pozornost

Severina je znana po tem, da svoje glasbene projekte pogosto napove na nekoliko skrivnosten način. Tokrat objava ni vsebovala jasne informacije o novi pesmi, datumu izida ali sodelovanju z drugimi glasbeniki, zato za zdaj ostaja odprto vprašanje, kaj je pevka želela sporočiti. Besede, ki jih je zapisala, bi lahko bile del refrena ali besedila nove skladbe. Oboževalci so v komentarjih hitro začeli ugibati, ali gre za prihajajočo uspešnico.

Kaj pomenita "Nisam kriva ja" in "Bezosjećajna"?

Ob zapisu se je pojavilo tudi omenjanje naslovov "Nisam kriva ja" in "Bezosjećajna", vendar za zdaj ni uradne potrditve, da gre za naslova novih Severininih pesmi. Izraz "Nisam kriva ja" v prevodu pomeni "Nisem kriva jaz", medtem ko "Bezosjećajna" pomeni "Brezčutna". Prav ti besedi pa se tematsko ujemata s tipičnimi ljubezenskimi zgodbami, ki jih Severina pogosto predstavlja v svojih pesmih – odnosi, razočaranja, močna čustva in osebne zgodbe.

icon-expand Severina pripravlja novo pesem? FOTO: Bobo

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