Objavil drzen posnetek z jahte: Selena pokazala več kot običajno

Selena Gomez in Benny Blanco uživata na dopustu

Selena Gomez in Benny Blanco letošnje poletje očitno izkoriščata za pobeg od vsakodnevnih obveznosti. Po potepanju po Italiji in postankih na francoski rivieri sta si privoščila še nekaj sproščenih trenutkov na jahti. Njuno poletno razvajanje je bilo že prej dobro dokumentirano. Konec julija ju je TMZ ujel na luksuzni jahti ob francoski rivieri, kjer sta se objemala, poljubljala, plavala in skupaj skakala v morje. Tudi brazilski portal Gshow je takrat poročal o njunem oddihu v Evropi. Par je pred francosko obalo užival v sončnem dnevu, nekaj dni prej pa sta se mudila v italijanskem Portofinu.

Tokrat je pozornost pritegnil nekoliko bolj drzen posnetek

Benny Blanco je konec avgusta na TikToku objavil kratek posnetek svoje partnerke med sproščanjem na jahti. Selena na njem leži na trebuhu in se sonči brez zgornjega dela kopalk. Ko opazi, da jo partner snema, se nasmehne in si z rokami prekrije obraz. Posnetek je kratek, vendar dovolj, da je v zelo kratkem času postal pravi spletni hit. Po podatkih portala OK! Magazine je video na TikToku presegel 27 milijonov ogledov. Pod njim so se hitro začeli vrstiti komentarji oboževalcev, ki so hvalili Selenin videz, številni pa so se pošalili tudi na račun Bennyja in njegovega srečnega položaja.

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Sproščenost brez velikih predstav

Čeprav sta Selena in Benny eden bolj prepoznavnih zvezdniških parov, se na dopustu očitno ne obremenjujeta preveč s tem, kako bosta videti pred kamerami. To je bilo mogoče opaziti že med njunim julijskim oddihom. Selena je takrat na družbenih omrežjih objavila več fotografij z dopusta, na katerih je uživala na jahti, se igrala družabne igre s partnerjem in preživljala čas ob morju. Revija Elle je poročala, da je Benny zaradi Seleninega rojstnega dneva celo pripotoval v Evropo z ladjo. Zaradi strahu pred letenjem se je čez Atlantik odpravil po morju, nato pa se je paru uspelo srečati v Italiji.

Za Seleno je bilo leto polno potovanj

Selena Gomez je letos precej časa preživela med različnimi evropskimi lokacijami. Poleg dopusta je imela tudi delovne obveznosti, saj snema nove epizode priljubljene serije Only Murders in the Building. Julija je 32. rojstni dan praznovala v Evropi, Benny pa ji je ob tej priložnosti pripravil prav posebno presenečenje. Kot je poročal Elle, sta med drugim skupaj obiskala kuharski tečaj v Italiji, kjer sta pripravljala sveže testenine. Njuno skupno potovanje je bilo tako mešanica počitka, dobre hrane, morja in številnih trenutkov, ki sta jih delila tudi s svojimi sledilci.

icon-expand Selena Gomez in Benny Blanco FOTO: Profimedia

Benny Blanco je očitno velik oboževalec svoje partnerke

Benny Blanco svoje naklonjenosti Seleni ne skriva. Prav nasprotno, na družbenih omrežjih jo pogosto pokaže kot svojo najljubšo osebo in se ob njej vede precej bolj sproščeno, kot bi pričakovali od para, ki je nenehno pod drobnogledom javnosti. Njuna zveza se je začela razvijati leta 2023, javnosti pa sta jo nato tudi uradno potrdila. Decembra 2024 sta se zaročila, 27. septembra 2025 pa sta se poročila v Kaliforniji. Od takrat sta večkrat pokazala, da jima skupno preživljanje časa veliko pomeni. Njune objave niso vedno glamurozne. Pogosto gre prav za običajne trenutke, od kuhanja in igranja družabnih iger do poležavanja na jahti.

Oboževalci so hitro opazili, kako sproščena je Selena

Prav Selenin sproščen izraz na posnetku je eden od razlogov, zakaj je video tako hitro pritegnil pozornost. Ko ugotovi, da jo Benny snema, se ne razjezi, temveč se nasmehne in skrije obraz. Komentarji pod objavo so bili večinoma šaljivi in pozitivni. Nekateri so Bennyju čestitali, drugi so ga spraševali, kako je biti v zvezi z eno najbolj prepoznavnih pevk na svetu, tretji pa so preprosto zapisali, da je eden najsrečnejših moških na svetu.

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