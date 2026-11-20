Triintridesetletna Paige Spiranac prihaja iz Združenih držav Amerike, kjer je že kot mlada razvijala svojo ljubezen do golfa. Tekmovala je na univerzitetni ravni, nato pa se preizkusila tudi med profesionalnimi igralkami. Čeprav ji ni uspelo doseči vrha tekmovalnega golfa, je našla povsem drugo pot do uspeha.

Danes ima na družbenih omrežjih več kot deset milijonov sledilcev. Njen Instagram je poln golfskih utrinkov, fotografij z igrišč in modnih kombinacij, pri katerih ne manjka drznih krojev in poudarjene ženstvenosti.

Britanska revija Golf Monthly je objavila obsežen pogovor z njo, v katerem je Spiranac odkrito spregovorila o svoji podobi in pritiskih, ki jih prinaša spletna slava. Priznala je, da je njena nekoliko nagajiva in zapeljiva javna podoba tudi zavestno oblikovana, vendar ne predstavlja celotne osebnosti.