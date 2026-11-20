Paige Spiranac: golfistka, ki je osvojila Instagram
Triintridesetletna Paige Spiranac prihaja iz Združenih držav Amerike, kjer je že kot mlada razvijala svojo ljubezen do golfa. Tekmovala je na univerzitetni ravni, nato pa se preizkusila tudi med profesionalnimi igralkami. Čeprav ji ni uspelo doseči vrha tekmovalnega golfa, je našla povsem drugo pot do uspeha.
Danes ima na družbenih omrežjih več kot deset milijonov sledilcev. Njen Instagram je poln golfskih utrinkov, fotografij z igrišč in modnih kombinacij, pri katerih ne manjka drznih krojev in poudarjene ženstvenosti.
Britanska revija Golf Monthly je objavila obsežen pogovor z njo, v katerem je Spiranac odkrito spregovorila o svoji podobi in pritiskih, ki jih prinaša spletna slava. Priznala je, da je njena nekoliko nagajiva in zapeljiva javna podoba tudi zavestno oblikovana, vendar ne predstavlja celotne osebnosti.
Kratka krila in oprijete majice so postali njen zaščitni znak
Paige dobro ve, kako pritegniti pozornost. Na igrišču jo pogosto vidimo v kratkih krilih, oprijetih športnih majicah in kombinacijah, ki so precej drznejše od tradicionalnih golfskih oblačil.
A ne gre samo za fotografije. S svojimi objavami zna poskrbeti za zabavo, pogosto se pošali na svoj račun, deli nasvete za boljšo igro in pokaže tudi zakulisje svojega življenja.
V začetku leta 2026 je za Sports Illustrated spregovorila o svoji polarizirajoči spletni podobi. Pojasnila je, da se je dolgo počutila nerazumljeno, saj ljudje na podlagi nekaj sekund dolgih posnetkov in fotografij pogosto sklepajo o njeni celotni osebnosti.
Zaradi drznih fotografij je postala tudi tarča kritik
Njena priljubljenost ima tudi drugo plat. Nekateri ljubitelji golfa menijo, da preveč pozornosti namenja videzu in premalo športu. Paige pa se s takšnimi očitki ne strinja.
V intervjuju za Golf Monthly je pojasnila, da je bila na začetku kariere v precej neugodnem položaju. Kot mlada športnica v pretežno moškem okolju je potrebovala finančno neodvisnost, družbena omrežja pa so ji ponudila priložnost, da si ustvari lastno kariero.
Ob tem je priznala, da jo je dolgotrajno presojanje zaradi videza včasih tudi izčrpalo. Danes želi pokazati več plati svoje osebnosti, ne zgolj zapeljive podobe, po kateri jo pozna javnost.
Viri: Golf Monthly, Sports Illustrated, Axios, Paige Spiranac Official
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