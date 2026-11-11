Plačeval ji je, da ga je poniževala, ona pa se je vanj zaljubila

Prvi zmenek se je končal nenavadno

Stephanie Matto se je v Los Angeles preselila z željo, da bi uspela v igralskem svetu. Ker ji ni uspelo dobiti želenih vlog, je pri šestindvajsetih letih začela delati kot eksotična plesalka. V tem obdobju je uporabljala tudi aplikacijo Tinder, kjer je spoznala moškega, ki naj bi bil takrat zelo znan igralec. "Ta moški je bil takrat velika zvezda. Imel je uspešno serijo na televizijski mreži HBO, poleg tega pa je igral lik, nad katerim sem bila popolnoma navdušena," je v svojem videoposnetku pojasnila Stephanie. Za prvi zmenek sta se dogovorila v klubu, kjer je igralec nastopal kot komik. Stephanie je s seboj pripeljala prijateljico, ki je bila po njenih besedah precej nepredvidljiva. Med nastopom sta bili tako glasni, da jima je skoraj grozilo, da ju bodo pospremili iz lokala. Po koncu nastopa jo je igralec povabil še na pijačo v drug bar. Prijateljica je medtem odšla domov, Stephanie pa je z njim nadaljevala večer. Toda zmenek se ni končal tako, kot si je predstavljala. Priznala je, da je popila preveč alkohola in se na koncu skoraj sama povabila k njemu domov. Tam je ostala do četrte ure zjutraj in mu pripovedovala o nekdanjem partnerju, ki je nenadoma prekinil stike z njo. Ta naj bi ji kot razlog navedel možganski tumor, pozneje pa je izvedela, da je bil poročen in imel dva otroka. Po tisti noči se ji igralec ni več oglasil. Stephanie je bila razočarana, saj je upala, da se bo njuno poznanstvo razvilo v kaj več.

icon-expand Stephanie Matto se je v Los Angeles preselila z željo, da bi uspela v igralskem svetu. FOTO: Profimedia

Poiskala je premožnega partnerja, nato pa doživela presenečenje

Ker ji delo ni prinašalo dovolj denarja, se je odločila poskusiti nekaj drugega. Ustvarila si je profil na spletni strani, namenjeni spoznavanju premožnih moških, ki so pripravljeni finančno podpirati svoje partnerice. Le nekaj dni po odprtju profila pa jo je čakalo presenečenje. Med sporočili je zagledala ime moškega, ki ga je že poznala. Šlo je za istega igralca, s katerim je pred tem odšla na zmenek. Po njenih besedah je priznal, da jo je našel na tej spletni strani, nato pa jo začel spraševati, ali rada izkorišča moške zaradi njihovega denarja in ali ji je všeč, da se do njih vede vzvišeno. Stephanie je hitro ugotovila, da ga zanima prav takšno vedenje. Predlagal ji je, naj bo do njega nesramna, sama pa naj bi za to prejela denar. "Rekla sem si, da moram plačati obrok za avtomobil. Všeč si mi, ampak položnice je treba plačati," je opisala svojo odločitev. Nenavaden dogovor se je po njenih besedah nadaljeval približno eno leto, kot je o njeni zgodbi poročal ameriški spletni medij The Daily Dot.

Denar ji je pošiljal približno eno leto

Čeprav se je vse skupaj začelo kot precej nenavaden finančni dogovor, je Stephanie sčasoma začela do igralca razvijati tudi čustva. Upala je, da se bo njuno poznanstvo vendarle spremenilo v pravo ljubezensko razmerje. V približno enem letu sta se dobila še dvakrat. Tudi takrat naj bi se nadaljevala ista igra: on ji je pošiljal denar, ona pa se je do njega vedla nesramno, kot je želel. Stephanie je sprva verjela, da med njima obstaja nekaj posebnega. Denar ji je sicer prišel prav, vendar si je želela tudi njegove pozornosti in možnosti za resnejšo zvezo. Ko je postalo jasno, da se njun odnos ne premika nikamor, se je odločila neposredno vprašati, ali jo namerava kdaj predstaviti kot svoje dekle. Odgovor je bil precej drugačen od tistega, ki si ga je želela.

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Nato je izvedela, da ima igralec še tri podobne dogovore

Igralec ji je po njenih besedah pojasnil, da njun dogovor zanj ni nič posebnega. Enako naj bi počel še s tremi drugimi ženskami, med katerimi je bila celo njegova osebna asistentka. Za Stephanie je bilo to veliko razočaranje. Do takrat je namreč verjela, da njuno nenavadno razmerje pomeni več kot zgolj izmenjavo denarja in pozornosti. Po tem pogovoru se je odločila, da bo vse skupaj končala. Prekinila je stike z igralcem in trdi, da se pozneje nista nikoli več slišala.

Kdo je skrivnostni igralec? Njegovega imena ni razkrila

Največ radovednosti je seveda sprožilo vprašanje, kdo je moški, o katerem govori Stephanie. Tiktokerica njegovega imena ni razkrila, je pa navedla nekaj namigov. Šlo naj bi za igralca, ki je nastopal v uspešni seriji na HBO, povezani z bejzbolom, njegov lik pa ji je bil še posebej všeč. To je bilo dovolj, da so se pod videoposnetkom začela ugibanja o njegovi identiteti. Nekateri uporabniki so poskušali iz opisanih podrobnosti sestaviti ime znanega igralca, vendar nobena od teh domnev ni bila potrjena. Tudi medijski zapisi, ki so povzeli njeno pripoved, niso uspeli neodvisno potrditi identitete moškega ali njegove različice dogodkov. Na to je opozoril tudi ameriški medij OutKick.

Posnetek zbral več milijonov ogledov

Zgodba je znova pritegnila pozornost uporabnikov družbenih omrežij. Posnetek iz leta 2024 je po podatkih, ki jih je objavil hrvaški Index.hr, zbral približno 2,7 milijona ogledov in več kot štiri tisoč komentarjev. Številni uporabniki so se osredotočili predvsem na nenavaden dogovor. Nekateri so se pošalili, da se jim izkušnja sploh ne zdi tako slaba, saj je Stephanie za svoje vedenje prejela denar, ne da bi morala prevzeti obveznosti resnega razmerja. Eden od komentatorjev je zapisal, da takšna izkušnja zveni kot sanjski zmenek, drugi pa se je pošalil, da bi morala za svoje usluge zahtevati še več denarja, denimo dva tisoč dolarjev za avtomobil in nakupovanje.

icon-expand Poiskala je premožnega partnerja, nato pa doživela presenečenje FOTO: Profimedia

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