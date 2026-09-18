Težko je gledati drugam: takole se je pevka poslovila od poletja

Hrvaška pevka Žanamari Perčić je na Instagramu objavila zapeljiv posnetek z morja, s katerim je ob koncu poletja poskrbela za precej pozornosti. V kratkem videu izstopa iz morja, ob tem pa je v ospredju njena poletna podoba. Ob posnetku je zapisala: "Poletje se končuje."

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Žanamari že leta velja za eno prepoznavnejših hrvaških pevk

Žanamari Perčić, ki je širši javnosti znana tudi kot Žanamari Lalić, je na hrvaški glasbeni sceni prisotna že več kot dve desetletji. Leta 2004 je zmagala v prvem hrvaškem izboru Hrvatski Idol, nato pa nadaljevala samostojno glasbeno pot. Pozneje se je usmerila tudi v bolj izrazit pop-rock. Leta 2010 je ustanovila skupino Žanamari & J'Animals, s katero je izdala album Druga vrsta. Croatia Records med pomembnejšimi pesmimi skupine izpostavlja skladbe Nije napola, Kreten pomalo, Krugovi, Dijagnoza in Gentleman.

icon-expand Žanamari & J’Animals FOTO: Drago Čigon

Njena glasbena pot je bila precej raznolika. Nastopala je na številnih hrvaških festivalih, med drugim na Dori in festivalu CMC, skupina pa je leta 2013 nastopila tudi kot predskupina Joeju Satrianiju v Zagrebu in Ljubljani.

Glasba zanjo nikoli ni bila zgolj služba

V intervjuju za Glazba.hr je Žanamari pred časom povedala, da glasbo razume predvsem kot ljubezen in neke vrste terapijo. Zato novih pesmi in nastopov ne želi ustvarjati zgolj zato, ker bi to od nje pričakovali. Danes nastopa tudi bolj intimno in akustično, čeprav se ni odpovedala energiji, ki jo je zaznamovala v obdobju skupine J'Animals.

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