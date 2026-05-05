Skrivnostna izbranka Benjamina Šeška: Kdo je v resnici Anita Vidović?

Anita Vidović prihaja iz Ljubljane, kjer je tudi odraščala in se izobraževala. Za razliko od številnih partneric vrhunskih športnikov nima klasičnega "influencerskega" ozadja, temveč je študirala na Fakulteti za upravo, kar jo postavlja v nekoliko drugačen profil. Prav ta kombinacija – izobrazba, umirjen značaj in odsotnost pretirane medijske izpostavljenosti – jo loči od stereotipne podobe partneric športnih zvezdnikov.

Razmerje z Benjaminom Šeškom

Njuna zveza naj bi se začela okoli leta 2022, ko je bil Šeško še na začetku svoje kariere. Kljub temu da je nogometaš v tem času doživel velik profesionalni vzpon, od Salzburga do Leipziga in naprej, naj bi njun odnos ostal stabilen. Zanimivost, ki pogosto pritegne pozornost, je tudi starostna razlika, saj je Anita nekaj let starejša od Šeška. Vendar pa to po poročanju medijev ni nikoli predstavljalo ovire. Čeprav ni v središču pozornosti, je Anita pomembna opora v Šeškovem življenju. Spremljala naj bi ga ob ključnih kariernih prelomnicah in mu nudila stabilnost v obdobjih velikih sprememb.

Anita je aktivna na družbenih omrežjih, vendar je z objavami precej zadržana. Prav ta diskretnost je eden glavnih razlogov, da ostaja za javnost še vedno nekoliko skrivnostna. Ne išče pozornosti, temveč jo prej sprejema kot posledico zveze z znanim športnikom. Znano je, da ima brata Borisa Vidovića, ki je bil prav tako povezan s športom, nastopal pa je tudi v resničnostnem šovu Love Island (Otok ljubezni), ki prihaja tudi na naše televizijske ekrane. Par redko daje intervjuje o svojem odnosu, prav tako se izogiba razkrivanju intimnih podrobnosti. V času, ko je zasebnost javnih osebnosti pogosto zabrisana, je to precej nenavadno in hkrati osvežujoče. V svetu profesionalnega športa, kjer so pritiski ogromni, ima takšna podpora pogosto veliko vrednost.

Zakaj se javnost tako zanima zanjo?

Del odgovora je preprost: zanimanje za zasebno življenje uspešnih športnikov je vedno veliko. A v primeru Anite Vidović k temu prispeva še nekaj drugega – njena skrivnostnost. Ker o njej ni veliko informacij, vsaka nova podrobnost hitro pritegne pozornost. Hkrati pa njena umirjena in neizpostavljena drža ustvarja kontrast s svetom, v katerem se giblje njen partner. V času, ko mnogi gradijo prepoznavnost na družbenih omrežjih, ona ostaja v ozadju. In morda je prav to razlog, da zanimanje zanjo ne pojenja.

