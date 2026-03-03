Njeno oprsje je iz dneva v dan večje

Nina Phoenix, 30-letna manekenka in fotografinja, ima redko stanje, imenovano gigantomastija. To povzroča, da ji prsi nenehno rastejo, kar močno vpliva na njeno telo. Kljub težavam je Nina sprejela svoje stanje in zdaj deli svoje izkušnje, da bi pomagala ozavestiti ljudi in zmanjšati stigmo. Njena izkušnja je posebna, saj so se ji prsi v preteklih letih še povečale.

Sprva je bila nad rastjo celo navdušena, kar je prispevalo k njenemu sprejemanju naravno velikega oprsja. Fotografije od leta 2017 kažejo, kako zelo so se ji povečale prsi. Glede na fotografije iz leta 2017 je opazna velika sprememba. Kljub nenehnemu rastu prsi, kar je presenetljivo, svoja stara oblačila nosi kot jopice. Trenutno nosi nedrčke velikosti 36L, vendar iskreno priznava, da svoje velikosti ne pozna več, saj ji prsi rastejo dnevno in potrebuje posebno perilo po meri.

Zdravstveni vidiki gigantomastije

Gigantomastija je redko stanje, pri katerem prsi nenadzorovano zrastejo. Lahko se pojavi nenadoma, med puberteto, nosečnostjo ali zaradi zdravil. To ni le estetski problem, ampak ima lahko tudi resne zdravstvene posledice. Pogosto povzroča močne bolečine v prsih, kar vpliva na kakovost življenja. Teža prsi lahko povzroči težave s hrbtenico in držo, kar vodi v bolečine v hrbtu in vratu. Prav tako se lahko pojavijo okužbe kože pod prsmi, rane ali izpuščaji. Stanje močno vpliva na fizično in psihično počutje.

Izzivi vsakdanjega življenja in rešitve

Življenje z velikimi prsmi za Nino Phoenix pomeni posebne izzive. Nakupovanje oblačil, še posebej kopalk in spodnjega perila, je težko. Njena stara oblačila ji niso več ustrezala, ker so ji prsi tako zrasle. Največji izziv so modrci, saj ji konfekcijske velikosti ne ustrezajo.

Zato potrebuje spodnje perilo, narejeno po meri, posebej za njeno postavo. To ni samo vprašanje stila, ampak tudi udobja in zdravja. Pravilna podpora zmanjšuje bolečine v hrbtu. Kljub težavam pa se je Nina naučila, kako obleči tudi nekatere starejše kose. Ključno pri Nini Phoenix je, da sprejema diagnozo gigantomastije in spodbuja telesno pozitivnost. Kljub nenehni rasti prsi in fizičnim težavam Nina s ponosom nosi svoje naravno velike prsi.

Na družbenih omrežjih deli svoje izkušnje z izzivi, kot je potreba po posebnem spodnjem perilu in vpliv tega na njeno življenje. To, da "več jim ne znam velikosti", kaže na nenehne spremembe in prilagajanje. Nina ne le obvešča, temveč tudi navdihuje tisoče sledilcev, da dvignejo samozavest in premagujejo predsodke o drugačnosti teles. Njen cilj je osveščati o tej redki bolezni in poudariti pomen samozavesti.

Nina Phoenix s svojo prisotnostjo na družbenih omrežjih aktivno podpira gibanje za sprejemanje telesa. Navdihuje s svojo odprtostjo in iskrenostjo, s čimer navdihuje tisoče sledilcev po svetu, da sprejmejo svoja telesa, ne glede na videz. Tudi njena podpora hrvaški nogometni reprezentanci na svetovnem prvenstvu je prispevala k njeni prepoznavnosti. S svojo zgodbo, ki se dotika medicinskih in socialnih vidikov, Nina doprinaša k razumevanju redkih zdravstvenih stanj in zmanjšuje predsodke o teh diagnozah. S svojo vidnostjo spodbuja širši pogovor o lepoti, sprejemanju in raznolikosti teles.

