V rdečem kostumu pritegnila poglede, nato opozorila na težavo, o kateri moški neradi govorijo

Megan Fox v rdečem kostumu opozarja na pomembno temo

Igralka se je v novi kampanji pojavila v oprijetem rdečem kostumu, s katerim je po pričakovanjih hitro pritegnila poglede. Toda za provokativno podobo se skriva precej bolj resno sporočilo. Foxova je sodelovanje sprejela kot priložnost za pogovor o erektilni disfunkciji in pritisku, ki ga moški pogosto občutijo zaradi pričakovanj glede spolne zmogljivosti. Kot je povedala za PEOPLE, želi predvsem zmanjšati občutek sramu, povezan s tovrstnimi težavami.

icon-expand Megan Fox v rdečem kostumu opozarja na pomembno temo FOTO: Profimedia

Z vami ni nič narobe

Po besedah igralke težave z erekcijo ne bi smele postati merilo moškosti. Meni, da lahko pričakovanje, da mora biti moški vedno pripravljen in spolno uspešen, ustvari dodaten pritisk, zaradi katerega je o težavi še težje spregovoriti. Prav zato je njeno sporočilo precej neposredno: moški, ki se sooča z erektilno disfunkcijo, zaradi tega ni nič manj vreden. Težava je pogosta in o njej bi se morali biti sposobni pogovarjati brez občutka sramu. Zvezdnica je opozorila tudi na partnerski vidik. Spolne težave lahko vplivajo na oba partnerja, zato se ji zdi pomembno, da o njih ne molčimo, temveč jih obravnavamo kot nekaj, o čemer se je mogoče odkrito pogovoriti.

Tudi humor je lahko način za začetek pogovora

Kampanja je zato namerno precej igriva. Namesto resnega in kliničnega pristopa so ustvarjalci uporabili humor, Foxova pa je svojo javno podobo izkoristila za nekoliko drznejši pristop. Kot poroča Adweek, je bila izbira igralke povezana tudi z željo, da bi tema dosegla širše občinstvo in jo predstavila na manj neprijeten način. Pri tem je pomembno predvsem sporočilo, da pogovor o spolnem zdravju ni nekaj, česar bi se bilo treba izogibati. Erektilna disfunkcija je zdravstvena težava, ki ima lahko različne vzroke, zato je pri vztrajnih težavah smiseln pogovor z zdravnikom. Rešitve niso enake za vse, zdravljenje pa je odvisno od vzroka in zdravstvenega stanja posameznika.

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Sporočilo sega dlje od oglasa

Igralka je s kampanjo združila provokativno podobo in temo, ki je pogosto skrita za zaprtimi vrati. Ne glede na to, kaj si kdo misli o takšnem načinu oglaševanja, je njeno osrednje sporočilo jasno: težave s spolno zmogljivostjo niso razlog za sram in o njih je mogoče govoriti brez posmeha. Prav odprt pogovor lahko zmanjša pritisk, ki ga moški pogosto občutijo, ter pomaga, da se težave obravnavajo kot zdravstveno vprašanje in ne kot merilo moškosti.

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