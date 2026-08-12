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Maja Šuput
Seksi

Pod prho se je hladila in segrela splet

B.R.
12. 08. 2026 02.03
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Hrvaška zvezdnica si je na hrvaškem otoku Ugljan privoščila nekaj oddiha, a s svojo novo fotografijo je hitro pritegnila pozornost. Pod zunanjo prho je v črnih kopalkah pokazala svoje dolge noge.

Črne kopalke, voda in poletno razpoloženje

Hrvaška pevka Maja Šuput je po številnih nastopih očitno našla trenutek zase. Kot poroča Dnevnik.hr, se Maja trenutno sprošča v letovišču na Ugljanu, kjer ji družbo dela tudi sin Bloom.

Največ pozornosti je vzbudila fotografija pod zunanjo prho. Maja je pozirala z dvignjenimi rokami, medtem ko je po njej tekel curek vode. Izbrala je črne kopalke z izrazitimi detajli, ki so še bolj poudarili njeno vitko in izoblikovano postavo.

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Tudi brez odra zna pritegniti poglede

Čeprav je tokrat zamenjala odrske luči za sonce, bazen in morsko vodo, ji pozornosti očitno ne manjka. Fotografija pod prho je precej bolj sproščena od njenih običajnih javnih nastopov, vendar Maja tudi na dopustu ostaja zvesta samozavestnemu slogu.

Ob glamuroznih fotografijah pa je Maja pokazala tudi precej bolj družinsko plat počitnic. Na Ugljanu ji družbo dela sin Bloom, ki se je pojavil na več posnetkih ob bazenu.

Njeno ljubezensko življenje je bilo vse prej kot dolgočasno

Pevka je bila šest let poročena s podjetnikom Nenadom Tatarinovom. Poročila sta se leta 2019, marca 2021 pa sta dobila sina Blooma. Ko sta leta 2025 oznanila ločitev, je Maja poudarila, da je bila sporazumna in brez velikih dram.

Zanimivo pa je, da sta tudi po ločitvi ostala zelo povezana. Maja je julija 2026 za hrvaške medije povedala, da se z Nenadom slišita vsak dan in se zaradi sina Blooma praktično vsakodnevno tudi vidita. Po njenih besedah še vedno dobro funkcionirata kot družina in skupaj preživljata tudi počitnice.

Po koncu zakona je Maja srečo našla še v zvezi s Šimom Elezem. Njuna romanca je trajala skoraj leto dni, vendar se je tudi ta letos končala. V pogovoru za Story je Maja po razhodu dala vedeti, da se je v zadnjih dveh letih v njenem zasebnem življenju zgodilo precej sprememb, vendar ostaja osredotočena nase, na sina in delo.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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