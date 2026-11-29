icon-expand Sophie Cunningham FOTO: Profimedia

Košarkarski dres zamenjala za drzno fotografiranje

Tridesetletna Sophie Cunningham je dokazala, da zna pritegniti pozornost tudi zunaj košarkarskih igrišč. Ameriška košarkarica, ki je igrala za ekipo Indiana Fever, je postala naslovna zvezdnica novembrsko-decembrske izdaje revije Maxim za leto 2026. Za fotografiranje je poskrbel priznani fotograf Gilles Bensimon, rezultat pa je precej drugačen od podob, ki jih navijači običajno vidijo med košarkarskimi tekmami. Na naslovnici Sophie pozira v črni usnjeni opravi, ki ji zdrsne z ramen, z razpuščenimi svetlimi lasmi in zapeljivim pogledom v objektiv. Še drznejši je del fotografskega sklopa, v katerem se je pred fotografskim objektivom pojavila tudi zgoraj brez, pri čemer je prsi zakrivala z dolgimi lasmi. Kot je poročal britanski portal IBTimes UK, so fotografije hitro zaokrožile po družbenih omrežjih in sprožile številne odzive. Navdušenja ni manjkalo, številni oboževalci pa so košarkarico pohvalili za samozavest in drznost.

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Sprva je fotografiranje odločno zavrnila

Zanimivo je, da Sophie sprva sploh ni bila prepričana, ali naj sprejme ponudbo. Ko jo je Maxim povabil k sodelovanju, je idejo najprej predstavila svojim zastopnikom. Njihov odziv je bil precej zadržan. Tudi sama je sprva menila, da takšno fotografiranje ni zanjo. Težava je bila predvsem v predstavi, ki jo je imela o reviji Maxim in njeni nekdanji podobi. Vse se je spremenilo, ko so ugotovili, da je revija spremenila svojo uredniško usmeritev in podobo. Sophie je nato privolila, fotografiranje pa je potekalo v Indianapolisu. V svojem podkastu No Hesitation je pozneje priznala, da se je na fotografiranju odlično zabavala. Posebej jo je navdušila tudi modna oprava, ki je bila vse prej kot običajna. Črne usnjene hlače naj bi bile vredne približno 27.000 dolarjev, pri oblačenju pa so ji morale pomagati kar štiri osebe.

icon-expand Sophie Cunningham ni samo lep obraz z naslovnice. FOTO: Profimedia

Njene fotografije niso navdušile vseh

Kot se pogosto zgodi pri drznih fotografiranjih znanih športnic, so se pojavili tudi kritični odzivi. Med glasnejšimi kritiki je bil Robert P. George, profesor na univerzi Princeton in konservativni katoliški mislec. V javnem zapisu je izrazil razočaranje nad fotografijami in dejal, da Sophie po takšnem nastopu ne more več predstavljati kot vzornice mladim dekletom. Njegove besede so sprožile dodatno razpravo o tem, ali bi morale biti športnice zaradi svojega javnega položaja bolj zadržane pri tovrstnih projektih. Toda Cunningham se zaradi kritik očitno ne namerava opravičevati. Fotografiranje je sprejela prostovoljno, po lastnih besedah pa je v njem uživala.

Sophie Cunningham ni samo lep obraz z naslovnice

Čeprav je tokrat v ospredju njena podoba pred fotografskim objektivom, Sophie ni zaslovela zaradi manekenstva. Gre za uveljavljeno košarkarico, ki je bila leta 2019 na naboru lige WNBA izbrana kot trinajsta po vrsti. Šest sezon je igrala za Phoenix Mercury, nato pa se je pridružila ekipi Indiana Fever. V zadnjih letih je postala ena bolj prepoznavnih osebnosti ženske košarke, pozornost pa je pritegnila tudi s svojo neposrednostjo in odmevnimi izjavami. Kot je izpostavil Sports Illustrated, je njeno fotografiranje za Maxim le eden od večjih korakov v širjenju kariere zunaj košarkarskega parketa. Leta 2026 se je namreč pojavila tudi v posebni izdaji Sports Illustrated Swimsuit, kjer je pozirala v kopalkah. Sophie tako očitno ne namerava ostati zgolj športnica. Košarka je še vedno pomemben del njenega življenja, vendar se vse bolj uveljavlja tudi v svetu mode, fotografiranja in zabavne industrije. In če gre soditi po odzivih na njeno zadnjo naslovnico, ji pozornosti zagotovo ne bo zmanjkalo.

icon-expand Sophie Cunningham FOTO: Profimedia

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