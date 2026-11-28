Štiriindvajsetletna Katie Sigmond je znova poskrbela za precej zanimanja na družbenih omrežjih. V Instagramovi zgodbi je objavila zapeljivo fotografijo, na kateri pozira na postelji, obrnjena s hrbtom proti fotoaparatu, ob njej pa zapisala: ' Želim si fanta' .

Katie ni klasična profesionalna golfistka, ki bi jo poznali predvsem po rezultatih na turnirjih. Gre za ameriško vplivnico, ki je priljubljenost zgradila s kombinacijo športnih vsebin, vadbe, življenjskega sloga in drznejših fotografij.

Njena pot do spletne prepoznavnosti se je začela predvsem z videoposnetki o telesni vadbi in različnimi zabavnimi objavami. Pozneje je vsebine razširila še na golf, potovanja in manekenstvo.

Danes ima na Instagramu približno 2,6 milijona sledilcev, na TikToku pa skoraj sedem milijonov. Kot poroča The Sun, je prav z mešanico golfskih vsebin in precej drznejših fotografij zgradila prepoznavno spletno podobo.