Vroča fotografija in tri besede, ki so pritegnile pozornost
Štiriindvajsetletna Katie Sigmond je znova poskrbela za precej zanimanja na družbenih omrežjih. V Instagramovi zgodbi je objavila zapeljivo fotografijo, na kateri pozira na postelji, obrnjena s hrbtom proti fotoaparatu, ob njej pa zapisala: 'Želim si fanta'.
Kdo je zapeljiva golfistična vplivnica Katie Sigmond?
Katie ni klasična profesionalna golfistka, ki bi jo poznali predvsem po rezultatih na turnirjih. Gre za ameriško vplivnico, ki je priljubljenost zgradila s kombinacijo športnih vsebin, vadbe, življenjskega sloga in drznejših fotografij.
Njena pot do spletne prepoznavnosti se je začela predvsem z videoposnetki o telesni vadbi in različnimi zabavnimi objavami. Pozneje je vsebine razširila še na golf, potovanja in manekenstvo.
Danes ima na Instagramu približno 2,6 milijona sledilcev, na TikToku pa skoraj sedem milijonov. Kot poroča The Sun, je prav z mešanico golfskih vsebin in precej drznejših fotografij zgradila prepoznavno spletno podobo.
Njene fotografije so pogosto precej drznejše od običajnih športnih objav
Objava, v kateri je razkrila, da si želi fanta, ni osamljen primer. Katie je že večkrat pokazala, da ji poziranje v zapeljivih modnih kombinacijah ni tuje.
V začetku novembra je delila fotografije v oprijetem spodnjem perilu breskove barve, na katerih je pozirala na postelji. Ob njih je zapisala, da se približuje obdobje, ko si želimo več objemov in bližine.
Viri: The Sun, Chosun, CHOSUNBIZ, OSEN
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV