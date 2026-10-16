Irina Shayk zgoraj brez: 'Ti si boginja'

Štiridesetletna Irina Shayk je na Instagramu objavila novo serijo fotografij, ki jih je pospremila z napisom 'utrinki s poti ...' Kot poroča ameriška revija OK!, je manekenka v različnih opravah znova poudarila svojo postavo in pokazala nekaj drznejših modnih izbir.

Na eni od fotografij pozira v vizažističnem stolu, oblečena v črno spodnje perilo z rožnatimi čipkastimi detajli. Pozornost pritegnejo tudi svetlejše obrvi in razpuščeni kodri, ki dopolnjujejo nekoliko drugačen videz.

V nadaljevanju fotografske zbirke je Shaykova pozirala še v belem modrčku in pajkicah z nizkim pasom. Največ pozornosti pa je pritegnil posnetek, na katerem leži na tleh zgoraj brez, medtem ko ji pomagajo zapeti črne usnjene hlače.