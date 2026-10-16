Irina Shayk zgoraj brez: 'Ti si boginja'

Irina Shayk v drzni objavi pokazala več gole kože
Štiridesetletna Irina Shayk je na Instagramu objavila novo serijo fotografij, ki jih je pospremila z napisom 'utrinki s poti ...' Kot poroča ameriška revija OK!, je manekenka v različnih opravah znova poudarila svojo postavo in pokazala nekaj drznejših modnih izbir.
Na eni od fotografij pozira v vizažističnem stolu, oblečena v črno spodnje perilo z rožnatimi čipkastimi detajli. Pozornost pritegnejo tudi svetlejše obrvi in razpuščeni kodri, ki dopolnjujejo nekoliko drugačen videz.
V nadaljevanju fotografske zbirke je Shaykova pozirala še v belem modrčku in pajkicah z nizkim pasom. Največ pozornosti pa je pritegnil posnetek, na katerem leži na tleh zgoraj brez, medtem ko ji pomagajo zapeti črne usnjene hlače.
Ti si boginja: oboževalci navdušeni nad manekenko
Fotografije so hitro pritegnile odzive njenih sledilcev. Med komentarji so se pojavile pohvale njenemu videzu, nekateri pa so jo označili za boginjo in svojo najljubšo ikono.
Shaykova je v preteklosti že večkrat pokazala, da se ne boji drznejših modnih odločitev. Junija je, kot je poročal portal theFashionSpot, objavila fotografije, na katerih je združila poziranje zgoraj brez s črnimi usnjenimi hlačami. Minimalističen videz je temeljil na kontrastu med golim zgornjim delom telesa in izrazitim usnjenim kosom.
Irina Shayk je navdušila tudi v Milanu
Manekenka je bila v zadnjih tednih v središču pozornosti tudi zaradi modnih dogodkov v Italiji. Na prireditvi Vogue World v Milanu 22. septembra je nosila drzno obleko iz arhivske kolekcije Giannija Versaceja za jesen in zimo 1992–1993.
Kot je poročal italijanski Vogue, je bila kreacija del kolekcije z naslovom Miss S&M, ki je slovela po drznih elementih in navdihu v estetiki vezanja. Obleka je združevala čipkast steznik, usnjene trakove in dolgo, oprijeto krilo ter tako povezala modno zgodovino z izrazito sodobnim nastopom.
Shaykova tudi zunaj modnih stez ne skriva, da se dobro počuti v svoji koži. Prav samozavest in pripravljenost na različne modne preobrazbe sta del njene javne podobe, s katero že vrsto let priteguje pozornost modne industrije in oboževalcev po vsem svetu.
Viri: OK!, theFashionSpot, Vogue Italia
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