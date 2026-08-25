Prizor, ki pritegne pogled: slovenska pevka s stojo na glavi uživa na Maldivih

Ines Erbus je na Instagramu objavila fotografije z Maldivov, na katerih uživa v sproščenem počitniškem vzdušju. Pevka je pokazala več poletnih podob, v katerih ne manjka sonca, morja in peščenih plaž.

Maldivi so ena najbolj prepoznavnih tropskih počitniških destinacij, Erbusova pa je na fotografijah pokazala prav tisto podobo, zaradi katere jih številni povezujejo z brezskrbnim oddihom. Modro morje, svetel pesek in bujno rastje so postali kulisa njenega dopusta.

Pevka je v zadnjih mesecih sicer večkrat govorila o svoji ljubezni do potovanj. V pogovoru za 24ur je julija povedala, da je najbolj srečna definitivno, ko leti, in razkrila, da ji potovanja predstavljajo pomemben del prostega časa: "Najbolj srečna sem definitivno, ko letim. Takrat najbolj letim. Če pa to združim še z dobro družbo, potem je rezultat najboljši in letos bom gotovo nekam pobegnila, odletela v tople kraje in se imela fajn," je povedala ob izdaji nove pesmi, v kateri je združena prav njena strast do letenja in potovanj.