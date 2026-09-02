Ilona Maher ve, kako pritegniti poglede: Zdaj je vse bolj jasno

Tridesetletna profesionalna igralka ragbija Ilona Maher je na Instagramu objavila serijo fotografij v pikčastih kopalkah, videz pa dopolnila z majhnim krilom v podobnem slogu. Prva fotografija je bila nekoliko zamegljena, druga pa precej bolj jasna. Prav na razliko med posnetkoma se je navezala tudi njena kratka pripomba: Zdaj je vse bolj jasno.

Ameriška športnica je v zadnjih letih postala prepoznavna tudi zunaj športnih igrišč. Njena priljubljenost ne temelji zgolj na športnih dosežkih, temveč tudi na sproščenem odnosu do telesa, mode in javnega nastopanja.

Letos se je pojavila tudi na modni reviji Sports Illustrated Swimsuit v okviru Miami Swim Weeka, kjer je predstavila kopalke. Na modni pisti je nastopila v zlatih kopalkah, pozneje pa še v modro-belih črtastih enodelnih kopalkah.

Zvezdnica je nase opozorila tudi z uspehi v ragbiju. Kot članica ameriške reprezentance je nastopila na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, kjer je ekipa osvojila bronasto medaljo. To je bil zgodovinski uspeh za ameriški ragbi.

Poleg športne kariere je priljubljena tudi na družbenih omrežjih, kjer pogosto govori o samozavesti, športu in sprejemanju lastnega telesa. S svojim sproščenim nastopom in pozitivnim odnosom je postala vzor številnim mladim športnicam.

Danes velja za eno najbolj prepoznavnih osebnosti ženskega ragbija, njena priljubljenost pa sega daleč prek športnih igrišč.