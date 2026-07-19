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Sydney Sweeney
Seksi

Fotografije mlade hollywoodske seks bombe zbrale na milijone všečkov

B.R.
19. 07. 2026 03.26
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28-letna hollywoodska igralka je znova poskrbela za pravi spletni vihar. Zvezdnica, ki je v zadnjih letih postala ena najbolj prepoznavnih mladih igralk v Hollywoodu, je svoje oboževalce razveselila z vročimi fotografijami.

28-letna hollywoodska igralka je znova poskrbela za pravi spletni vihar.
28-letna hollywoodska igralka je znova poskrbela za pravi spletni vihar. FOTO: Profimedia

Sydney Sweeney je na družbenih omrežjih predstavila nove kose znamke Syrn, ki se osredotoča na udobno spodnje perilo in oblačila za prosti čas. Na fotografijah pozira v nežno zelenem kompletu, ki ga sestavljata športni nedrček in spodnjice z visokim pasom, s čimer je poudarila svojo izklesano postavo in značilno samozavest.

Fotografije so v zelo kratkem času eksplodirale na spletu – objava je prejela več kot 1,7 milijona všečkov, oboževalci pa so jo zasuli s komplimenti. Mnogi so pohvalili njen videz, modni občutek in dejstvo, da se je iz uspešne igralke prelevila tudi v podjetnico.

Kdo je Sydney Sweeney?

Sydney se je rodila leta 1997 v ameriški zvezni državi Washington. Svetovno prepoznavnost je dosegla z vlogo Cassie Howard v priljubljeni najstniški dramski seriji Evforija (Euphoria), kjer je navdušila kritike in občinstvo z zahtevno igralsko predstavo.

Pred tem se je pojavila v številnih televizijskih projektih, med drugim v serijah Deklina zgodba (The Handmaid's Tale) in Beli lotos (The White Lotus). Njena kariera je v zadnjih letih doživela velik vzpon, nastopila pa je tudi v več odmevnih filmskih projektih.

Poleg igranja je Sweeneyjeva znana po tem, da aktivno gradi svojo blagovno znamko. Z lansiranjem Syrn je naredila korak tudi v modni svet in pokazala, da želi svojo priljubljenost izkoristiti za ustvarjanje lastnega poslovnega imperija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od igralke do modne podjetnice

Nova kolekcija Syrn temelji na ideji udobja in vsakodnevne nosljivosti. Sweeneyjeva želi s svojo znamko združiti sproščen slog in privlačen dizajn, pri tem pa ostaja zvesta podobi, ki jo je ustvarila kot ena najbolj priljubljenih mladih zvezdnic.

Njena priljubljenost iz leta v leto raste, oboževalci pa jo spremljajo tako zaradi filmskih vlog kot tudi zaradi njenega življenjskega sloga, modnih projektov in samozavestnega nastopa.

Sydney Sweeney je danes več kot le hollywoodska igralka – postala je ena izmed mladih zvezdnic, ki uspešno povezujejo zabavno industrijo, modo in podjetništvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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