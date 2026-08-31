Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku

Slavna nemška manekenka in televizijska zvezdnica je na družbenih omrežjih objavila nov posnetek, s katerim je pokazala, kako uživa v poletnih dneh.

Na terasi je pozirala v svetlovijoličastem bikiniju, pri tem pa se je snemala iz različnih kotov. Kamera je tako večkrat ujela njeno postavo, največ pozornosti pa je pritegnil pogled od zadaj.

Ob sproščenih posnetkih je pokazala tudi razgled s terase in dala vedeti, da ji počitek še kako prija.

"Prekrasen poletni dan. Ne želim, da se to kdaj konča," je zapisala ob objavi.