Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku

Heidi Klum uživa v poletju
Slavna nemška manekenka in televizijska zvezdnica je na družbenih omrežjih objavila nov posnetek, s katerim je pokazala, kako uživa v poletnih dneh.
Na terasi je pozirala v svetlovijoličastem bikiniju, pri tem pa se je snemala iz različnih kotov. Kamera je tako večkrat ujela njeno postavo, največ pozornosti pa je pritegnil pogled od zadaj.
Ob sproščenih posnetkih je pokazala tudi razgled s terase in dala vedeti, da ji počitek še kako prija.
"Prekrasen poletni dan. Ne želim, da se to kdaj konča," je zapisala ob objavi.
Pri 53 letih svojega telesa ne skriva
Heidi Klum že dolgo velja za eno najbolj prepoznavnih manekenk svoje generacije. Tudi po koncu najintenzivnejšega obdobja svoje manekenske kariere ostaja zelo dejavna v svetu zabave in mode.
Na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke iz zasebnega življenja, med njimi tudi fotografije z dopustov in posnetke v kopalkah. Pri tem se očitno ne obremenjuje s pričakovanji, kako naj bi se ženska določene starosti oblačila ali kazala v javnosti.
Prav nasprotno. Klumova je v preteklosti večkrat govorila o svojem odnosu do telesa in staranja ter poudarjala, da se dobro počuti v svoji koži.
Poletni videz je znova pritegnil pozornost
Tokratna objava zato ni bila posebna le zaradi bikinija, ampak predvsem zaradi sproščenega pristopa. Klumova je na posnetku videti samozavestna in dobre volje, njena poletna objava pa je hitro pritegnila pozornost sledilcev.
Manekenka tudi v šestem desetletju življenja ostaja zvesta svojemu slogu. Čeprav se njena kariera skozi leta spreminja, je očitno, da pred kamero še vedno nima težav stopiti samozavestno in brez odvečnega skrivanja.
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