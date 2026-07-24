Pri 53 letih zgoraj brez - zakaj pa ne?

Heidi Klum, ki je letos dopolnila 53 let, je znana po tem, da se ne obremenjuje s pričakovanji okolice in že vrsto let zagovarja pozitiven odnos do lastnega telesa. Na najnovejših posnetkih nosi le spodnji del kopalk z živalskim vzorcem, širokokrajni slamnik in sončna očala, medtem ko brezskrbno plava v turkiznem morju in se igra s svojim psom Fritzem.
Njene objave so v nekaj urah zbrale na tisoče všečkov in komentarjev
Številni sledilci so zapisali, da jih navdušuje njena samozavest in energija, drugi pa so poudarili, da je videti enako mladostno kot na vrhuncu svoje manekenske kariere.
Heidi je v preteklosti že večkrat povedala, da je odraščala v Evropi, kjer je sproščen odnos do golote nekaj povsem običajnega. Prav zato se ne obremenjuje z morebitnimi kritikami in poudarja, da želi predvsem uživati življenje ter se v svoji koži dobro počutiti. Dodala je tudi, da je takšen odnos prenesla na svoje otroke, ki jih spodbuja k zdravi telesni samozavesti.
Medtem ko Heidi Klum uživa v poletnih dneh, ji družbo dela njen mož, glasbenik Tom Kaulitz, s katerim sta poročena od leta 2019. Par velja za enega najbolj zaljubljenih v svetu slavnih, saj na družbenih omrežjih pogosto delita utrinke skupnih potovanj, romantičnih večerov in vsakdanjih trenutkov.
Kljub 16-letni starostni razliki večkrat poudarjata, da jima je prav medsebojna podpora ključ do uspešnega zakona. Heidi je v nedavnih intervjujih dejala, da se ob Tomu počuti srečno, sprejeto in samozavestno, zato ni presenetljivo, da se tudi na letošnjih poletnih fotografijah z nasmehom prepušča brezskrbnim trenutkom.
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