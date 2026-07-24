Pri 53 letih zgoraj brez - zakaj pa ne?

Heidi Klum , ki je letos dopolnila 53 let, je znana po tem, da se ne obremenjuje s pričakovanji okolice in že vrsto let zagovarja pozitiven odnos do lastnega telesa. Na najnovejših posnetkih nosi le spodnji del kopalk z živalskim vzorcem, širokokrajni slamnik in sončna očala, medtem ko brezskrbno plava v turkiznem morju in se igra s svojim psom Fritzem .

Številni sledilci so zapisali, da jih navdušuje njena samozavest in energija, drugi pa so poudarili, da je videti enako mladostno kot na vrhuncu svoje manekenske kariere.

Heidi je v preteklosti že večkrat povedala, da je odraščala v Evropi, kjer je sproščen odnos do golote nekaj povsem običajnega. Prav zato se ne obremenjuje z morebitnimi kritikami in poudarja, da želi predvsem uživati življenje ter se v svoji koži dobro počutiti. Dodala je tudi, da je takšen odnos prenesla na svoje otroke, ki jih spodbuja k zdravi telesni samozavesti.