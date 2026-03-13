Moskisvet.com
Hailey Bieber
Seksi

S to fotografijo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih

S.B.
13. 03. 2026 12.36
Hailey Bieber je znova pritegnila veliko pozornosti na družbenih omrežjih. Manekenka in podjetnica je na svojem profilu delila novo fotografijo, ki je hitro postala viralna in sprožila val odzivov med oboževalci ter sledilci.

Hailey Bieber je v zadnjih letih postala ena najbolj prepoznavnih osebnosti v svetu mode in družbenih omrežij. Poleg manekenske kariere je uspešna tudi kot podjetnica, saj stoji za priljubljeno kozmetično znamko Rhode, ki je hitro pridobila veliko mednarodno pozornost.

Njene objave redno odmevajo tudi v medijih, saj pogosto v kratkem času postanejo viralne. Razlog? Med drugim tudi to, da zvezdnica pogostokrat deli vroče fotografije v kopalkah in spodnjem perilu.

S slednjo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na fotografiji zvezdnica samozavestno pozira v minimalističnem spodnjem perilu. Oboževalci so objavo hitro zasuli s komentarji in všečki, mnogi pa so zapisali, da je manekenka znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj vplivnih modnih ikon na družbenih omrežjih.

Zvezdnica je poleg svoje kariere in objav pogosto v središču pozornosti tudi zaradi svojega zasebnega življenja, predvsem zaradi zakona s priljubljenim pop izvajalcem, Justinom Bieberjem.

Njena najnovejša objava pa je še en primer, kako lahko ena fotografija na družbenih omrežjih sproži globalen odziv. 

