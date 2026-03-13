S to fotografijo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih

Hailey Bieber je v zadnjih letih postala ena najbolj prepoznavnih osebnosti v svetu mode in družbenih omrežij. Poleg manekenske kariere je uspešna tudi kot podjetnica, saj stoji za priljubljeno kozmetično znamko Rhode, ki je hitro pridobila veliko mednarodno pozornost.

Njene objave redno odmevajo tudi v medijih, saj pogosto v kratkem času postanejo viralne. Razlog? Med drugim tudi to, da zvezdnica pogostokrat deli vroče fotografije v kopalkah in spodnjem perilu.

S slednjo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih.