Ne, to ni Kim Kardashian: njeni temni lasje so preteklost

Georgina Rodríguez je na svojem profilu na Instagramu objavila fotografije z modnega dogodka modne hiše Gucci, kjer je presenetila z novo pričesko. Svoj prepoznavni videz z dolgimi temnimi lasmi je namreč zamenjala za svetlejši, blond odtenek, zaradi katerega je bila na prvi pogled skoraj neprepoznavna.
Ob fotografijah so se hitro usuli komentarji sledilcev, ki so bili nad spremembo navdušeni. Mnogi so zapisali, da ji blond barva izjemno pristaja, spet drugi pa priznavajo, da so jo sprva komaj prepoznali. Nekateri oboževalci so novo podobo primerjali celo z videzom hollywoodskih zvezdnic z začetka 2000-ih.
Georgina je za modni večer izbrala elegantno črno kombinacijo, ki jo je dopolnila z minimalističnim ličenjem in samozavestnim nastopom pred fotografi. A kljub skrbno izbranemu stajlingu so bile vse oči uprte predvsem v njene lase.
Cristiano Ronaldo se na objavo sicer še ni javno odzval, so pa fotografije v le nekaj urah zbrale milijone všečkov in komentarjev.
Ni prvič, da Georgina s spremembo videza povzroči pravo evforijo med sledilci, a tokrat mnogi menijo, da gre za eno njenih najbolj drznih preobrazb doslej. Blond pričeska je namreč povsem spremenila njen sicer prepoznaven videz, zaradi katerega jo oboževalci spremljajo že leta.
