Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
georgina
Seksi

Ne, to ni Kim Kardashian: njeni temni lasje so preteklost

S.B.
19. 05. 2026 10.05
0

Georgina Rodríguez je znova poskrbela za pravi val odzivov na družbenih omrežjih. Tokrat ni največ pozornosti pritegnila z glamurozno obleko ali razkošnim nakitom, temveč z drastično spremembo videza.

Georgina Rodríguez je na svojem profilu na Instagramu objavila fotografije z modnega dogodka modne hiše Gucci, kjer je presenetila z novo pričesko. Svoj prepoznavni videz z dolgimi temnimi lasmi je namreč zamenjala za svetlejši, blond odtenek, zaradi katerega je bila na prvi pogled skoraj neprepoznavna.

Ob fotografijah so se hitro usuli komentarji sledilcev, ki so bili nad spremembo navdušeni. Mnogi so zapisali, da ji blond barva izjemno pristaja, spet drugi pa priznavajo, da so jo sprva komaj prepoznali. Nekateri oboževalci so novo podobo primerjali celo z videzom hollywoodskih zvezdnic z začetka 2000-ih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Georgina je za modni večer izbrala elegantno črno kombinacijo, ki jo je dopolnila z minimalističnim ličenjem in samozavestnim nastopom pred fotografi. A kljub skrbno izbranemu stajlingu so bile vse oči uprte predvsem v njene lase.

Cristiano Ronaldo se na objavo sicer še ni javno odzval, so pa fotografije v le nekaj urah zbrale milijone všečkov in komentarjev.

Ni prvič, da Georgina s spremembo videza povzroči pravo evforijo med sledilci, a tokrat mnogi menijo, da gre za eno njenih najbolj drznih preobrazb doslej. Blond pričeska je namreč povsem spremenila njen sicer prepoznaven videz, zaradi katerega jo oboževalci spremljajo že leta.

Mož ji da 100.000 evrov na mesec, da je lahko dobra mama
Preberi še
Mož ji da 100.000 evrov na mesec, da je lahko dobra mama
Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo pričeska sprememba videza moda
Novice

Kako se resnično pripraviti na novo sezono

Seksi

Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede

24ur.com Kim Kardashian v Italiji z drznimi opravami požela ogromno pozornosti
24ur.com Jennifer Garner o svojem videzu: Nisem se znala naličiti
24ur.com Paris Hilton na modni brvi kot rjavolaska
Zadovoljna.si Kim Kardashian razkrila, kaj si je popravila, in sprožila val komentarjev
24ur.com Nič več rjavolaska: Ronaldova Georgina presenetila z novo podobo
Moskisvet.com Nekoč lepotica z bujnimi oblinami, danes vitka kot še nikoli
Zadovoljna.si Ena najlepših žensk na svetu pozirala brez ličil: 'Si to res ti?'
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703