Hrvaška Heidi Klum, ki obožuje hitre avtomobile, nogomet in življenje po svoje

Faretta Radić je v hrvaških medijih postala znana tudi kot 'trogirska Heidi Klum', predvsem zaradi svojega videza in uspeha na svetovnih modnih pistah.

Iz Splita v svet

Njena zgodba se je začela precej nedolžno. Kot najstnico jo je na splitski Rivi opazila modna agentka. Takrat še ni mogla vedeti, kam jo bo pripeljalo naključno srečanje. Kmalu je sledil odhod v tujino, nato pa življenje med različnimi mesti in celinami. Pri 18 letih je odšla v Ameriko, kjer se je morala navaditi na samostojnost in povsem drugačen način življenja. Kljub temu da je bila daleč od doma, pravi, da ni nikoli resno razmišljala o tem, da bi odnehala.

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Danes živi v New Yorku, a pogreša Dalmacijo

Faretta danes živi v New Yorku, vendar ji življenje v svetovni metropoli ne pomeni, da je pozabila na dom. V novejšem pogovoru za Elle Hrvatska je povedala, da se v Dalmaciji počuti najbolj mirno. Tam ima svojo rutino, svoje ljudi in občutek doma, ki ga drugod težko nadomesti. Ko je daleč od Hrvaške, ji najbolj manjkajo preprostost življenja, domača hrana in Hajduk. Prav ta navezanost na Dalmacijo je zanimiva, saj je večino odraslega življenja preživela na poti. Sama pravi, da se že približno desetletje ne vidi za daljši čas na enem mestu.

Hajduk ji pomeni veliko več kot nogomet

V intervjuju za ELLE Hrvatska je povedala, da obožuje avtomobile, nogomet in trening. V istem intervjuju je omenila tudi, da je imela posebno povezavo z avtomobili pri reviji Ralpha Laurena, kjer je bila prvič odprta njegova zasebna zbirka avtomobilov. Čeprav je njeno življenje povezano z New Yorkom in drugimi svetovnimi mesti, pa ostaja zvesta Hajduku. Ljubezen do kluba ji je privzgojil dedek, zato nogomet zanjo ni zgolj prostočasna dejavnost. V pogovoru za Slobodno Dalmacijo je povedala, da Hajduk spremlja že od otroštva in da je pripravljena zaradi tekme tudi sesti na letalo in pripotovati na Poljud.

icon-expand Pri 18 letih je Hrvatica zapustila dom. FOTO: Profimedia

Svoje zasebnosti ne namerava prodati javnosti

Faretta zelo dobro ločuje javno in zasebno življenje. Svet jo pozna kot Faretto, medtem ko je Antonija ime, ki ga uporablja predvsem njen najožji krog ljudi. V intervjuju za Showbuzz je pojasnila, da si je drugo ime izbrala že na začetku kariere, ker je želela ohraniti del življenja samo zase. To mejo še vedno dosledno postavlja. O delu in potovanjih govori brez večjih zadržkov, precej bolj previdna pa je pri družini in odnosih.

Trenutno je samska

Tokrat je vendarle razkrila nekaj več tudi o ljubezenskem življenju. Povedala je, da je trenutno samska in da se je njena zadnja zveza končala približno dve leti pred intervjujem. Razkrila je tudi, da je bil njen nekdanji partner britanski plemič, vendar drugih podrobnosti ni želela deliti. Pri odnosih ima jasen pogled. Ne želi biti z nekom samo zato, da bi bila v zvezi. Ker ima svoje življenje že precej zapolnjeno, pravi, da išče predvsem človeka, s katerim bi lahko zgradila nekaj resnega.

icon-expand Emi Renata Sakamoto, Alessandra Ambrosio, Faretta Radic, Alana Lucio and Stella Maxwell FOTO: Profimedia

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