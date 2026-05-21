Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje

Na enem najprestižnejših filmskih dogodkov na svetu, filmskem festivalu v Cannesu, je Eva Longoria blestela z nasmehom in sproščenim, a hkrati zelo samozavestnim nastopom. Njen videz so modni poznavalci opisali kot kombinacijo klasične hollywoodske elegance in sodobne preprostosti.

Posebno pozornost pa je vzbudila tudi njena aktivnost na družbenih omrežjih, kjer je objavila serijo fotografij s festivala. Ob njih je zapisala kratek, a pomenljiv komentar: "Nazaj, kot da nikoli nisem odšla"

Longoria, znana po svoji vlogi v seriji Razočarane gospodinje, že vrsto let velja za eno najbolje oblečenih zvezdnic v Hollywoodu. Tokratna izbira bele obleke je še dodatno poudarila njen prefinjen slog, ki pogosto združuje klasične kroje in sodobne modne trende.

Modni opazovalci so izpostavili, da se igralka v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja na večjih mednarodnih dogodkih, kjer s svojo prisotnostjo utrjuje status modne ikone in poslovne ženske.