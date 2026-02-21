Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji

Zvezdnica, ki je že dolgo sinonim za samozavest, zdrav življenjski slog in izklesano postavo, je v kampanji znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj iskanih imen v modni industriji. V seriji fotografij in videov, ki spremljajo predstavitev nove kolekcije, Emily samozavestno pozira v športnih oblačilih, ki poudarijo njeno izjemno formo.
Zdrav življenjski slog kot del njene podobe
Emily že leta odkrito govori o tem, kako pomembno je gibanje, uravnotežena prehrana in skrb za dobro počutje. Svojim sledilcem pogosto pokaže, da je šport del njenega vsakdana, zato je sodelovanje še dodatno utrdilo njen status ikone fitnesa in zdravega življenjskega sloga.
Kampanja, ki je že pritegnila pozornost
Prvi odzivi na kampanjo so izjemno pozitivni. Oboževalci hvalijo tako estetiko fotografij kot tudi Emilyjino naravno karizmo, ki jo prinaša pred objektiv.
