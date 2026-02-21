Moskisvet.com
Emily Ratajkowski
Zabava

Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji

M.S.
21. 02. 2026 04.00
0

Emily Ratajkowski, ena najbolj prepoznavnih manekenk in igralk današnjega časa, je postala osrednji obraz nove oglaševalske kampanje športne znamke.

Zvezdnica, ki je že dolgo sinonim za samozavest, zdrav življenjski slog in izklesano postavo, je v kampanji znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj iskanih imen v modni industriji. V seriji fotografij in videov, ki spremljajo predstavitev nove kolekcije, Emily samozavestno pozira v športnih oblačilih, ki poudarijo njeno izjemno formo.

Zdrav življenjski slog kot del njene podobe

Emily že leta odkrito govori o tem, kako pomembno je gibanje, uravnotežena prehrana in skrb za dobro počutje. Svojim sledilcem pogosto pokaže, da je šport del njenega vsakdana, zato je sodelovanje še dodatno utrdilo njen status ikone fitnesa in zdravega življenjskega sloga.

Kampanja, ki je že pritegnila pozornost

Prvi odzivi na kampanjo so izjemno pozitivni. Oboževalci hvalijo tako estetiko fotografij kot tudi Emilyjino naravno karizmo, ki jo prinaša pred objektiv.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
