Najlepša Italijanka zasijala ob nogometnem igrišču

Eleonora Incardona se je vrnila na San Siro

Začetek nove nogometne sezone je na stadion San Siro pripeljal tudi priljubljeno italijansko športno voditeljico Eleonoro Incardona. Voditeljica in novinarka, ki je ena od prepoznavnih obrazov platforme DAZN, je bila ob robu igrišča med tekmo Interja in Monze. Fotografije so hitro pritegnile njene številne sledilce. Po podatkih njenega javno dostopnega profila na Instagramu ji sledi več kot milijon ljudi, odzivi pod objavo pa so bili pričakovano številni.

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Kraljica se je vrnila

Novinarka je ob fotografijah pokazala tudi precej bolj sproščeno plat svoje vrnitve na delo. Med komentarji sledilcev so se vrstile pohvale njenemu videzu in sporočila, da so veseli njene vrnitve pred kamere. Njena priljubljenost sicer že zdavnaj ni omejena samo na nogomet. Sky TG24 jo je predstavil kot eno od novih prepoznavnih televizijskih osebnosti v Italiji, ki je uspeh na družbenih omrežjih uspešno prenesla tudi na televizijo. Toda sama se ne želi ustaviti pri videzu.

Lepota lahko pomaga, a če se pri njej ustaviš ...

Prav o tem je februarja 2024 precej odkrito spregovorila za italijanski časnik Corriere della Sera. "Kariero vidim kot maraton. Na prvih sto metrih lahko lepota pomaga, če pa se tam ustaviš, te drugi prehitijo," je povedala Incardona. V istem pogovoru je pojasnila tudi, da je njen televizijski začetek povezan s Sportitalio, pozneje pa se je uveljavila pri DAZN, kjer dela ob igrišču in vodi oddaje, povezane z nogometom. Corriere della Sera jo danes opisuje kot enega od priljubljenih obrazov DAZN.

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Od prava do nogometa

Njena karierna pot je nekoliko nenavadna. Incardona je diplomirala iz prava in nekoč razmišljala o karieri v pravosodju. Za SuperGuidaTV je povedala, da je študij prava dokončala, opravila tudi strokovno usposabljanje in opravila prvi del izpita za sodniško mesto. Nato pa je televizija postala močnejša od prvotnega načrta. Prvi pomemben korak je naredila pri Sportitalii, kjer je dobila priložnost za delo pred kamerami. Od tam je postopoma prišla do športnega poročanja in nato do DAZN. Njena zgodba zato ni samo zgodba o priljubljeni televizijski osebnosti z velikim številom sledilcev. Za prepoznavnostjo je več let dela pred kamerami in tudi precej drugačna izobrazbena pot.

Od miss Italije do športnega novinarstva

Preden je postala obraz nogometnih prenosov, se je Incardona preizkusila tudi v svetu lepotnih tekmovanj. Leta 2010 je sodelovala na tekmovanju Miss Italije, pozneje pa nastopila še v oddaji Veline. Sky TG24 jo je predstavil kot Sicilijanko, ki je študirala pravo, nato pa svojo poklicno pot usmerila v televizijo, šport in družbena omrežja. V zadnjih letih je postala prepoznavna tudi kot ambasadorka Dirke po Italiji. Pri dirki je opravljala različne naloge, povezane s poročanjem in spremljanjem dogajanja na terenu.

icon-expand Od Miss Italije do športnega novinarstva FOTO: Profimedia

Nogomet je zanjo več kot le televizijsko delo

Da je nogomet del njenega življenja že dolgo, je Incardona povedala tudi v pogovoru za SuperGuidaTV. Spomin na prvo tekmo sega v leto 2006, ko je z očetom in bratom obiskala stadion Massimino v Catanii. Takrat je na stadionu spremljala tekmo Catania–Juventus. Prav vzdušje na stadionu naj bi bilo trenutek, ko se je še bolj zaljubila v nogomet. Danes je v povsem drugačni vlogi. Namesto na tribuni stoji ob igrišču, pred kamerami spremlja igralce in sodeluje pri televizijskih prenosih.

Pozornost ji prinaša tudi zasebno življenje

Novinarka je pogosto zanimiva tudi zaradi zasebnega življenja. V preteklosti je bila povezana z Mirkom Manolo, polbratom znane italijanske televizijske voditeljice Dilette Leotte. Danes naj bi bila po poročanju italijanskih medijev v zvezi z nogometašem Samuelejem Riccijem.

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