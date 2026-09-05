Slovenska novinarka s čudovito fotografijo ob sončnem zahodu

Danica Lovenjak je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri sedi na deski sredi mirnega morja. V ozadju se sonce počasi spušča proti obzorju in ustvarja toplo, zlato svetlobo.

V ospredju je seveda Danica, ki je za morski večer izbrala kopalke. Sproščena poza in čudovita kulisa sta poskrbeli za fotografijo, ki je hitro pritegnila pozornost njenih sledilcev.

Ob fotografiji je zapisala: "Avgust puščam za sabo tam, kjer najlepše ostajajo spomini – ob morju, v zadnji svetlobi dneva. September pa naj prinese svoje odtenke."

Z zapisom je tako simbolično sklenila poletje in se ozrla proti septembru.