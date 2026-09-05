Slovenska novinarka s čudovito fotografijo ob sončnem zahodu

Danica Lovenjak je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri sedi na deski sredi mirnega morja. V ozadju se sonce počasi spušča proti obzorju in ustvarja toplo, zlato svetlobo.
V ospredju je seveda Danica, ki je za morski večer izbrala kopalke. Sproščena poza in čudovita kulisa sta poskrbeli za fotografijo, ki je hitro pritegnila pozornost njenih sledilcev.
Ob fotografiji je zapisala: "Avgust puščam za sabo tam, kjer najlepše ostajajo spomini – ob morju, v zadnji svetlobi dneva. September pa naj prinese svoje odtenke."
Z zapisom je tako simbolično sklenila poletje in se ozrla proti septembru.
Poletje zaključila na vodi
Namesto običajne fotografije s plaže je Danica za svoj zadnji poletni utrinek izbrala nekoliko drugačno kuliso. Sedla je na sup in se prepustila mirnemu večeru na morju.
Vrsar je sicer priljubljena istrska destinacija, ki ponuja številne možnosti za preživljanje časa na morju. Med njimi je tudi supanje, ki je v zadnjih letih postalo priljubljena oblika rekreacije na hrvaški obali.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV