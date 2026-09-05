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Danica Lovenjak
Seksi

Slovenska novinarka s čudovito fotografijo ob sončnem zahodu

B.R.
05. 09. 2026 02.29
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Novinarka je avgustovske dneve preživela ob morju. V Vrsarju je ujela čudovit trenutek ob sončnem zahodu, na deski za veslanje stoje pa pozirala v kopalkah in s fotografijo pokazala, kako je videti njen popoln konec poletja.

Danica Lovenjak je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri sedi na deski sredi mirnega morja. V ozadju se sonce počasi spušča proti obzorju in ustvarja toplo, zlato svetlobo.

V ospredju je seveda Danica, ki je za morski večer izbrala kopalke. Sproščena poza in čudovita kulisa sta poskrbeli za fotografijo, ki je hitro pritegnila pozornost njenih sledilcev.

Ob fotografiji je zapisala: "Avgust puščam za sabo tam, kjer najlepše ostajajo spomini – ob morju, v zadnji svetlobi dneva. September pa naj prinese svoje odtenke."

Z zapisom je tako simbolično sklenila poletje in se ozrla proti septembru.

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Poletje zaključila na vodi

Namesto običajne fotografije s plaže je Danica za svoj zadnji poletni utrinek izbrala nekoliko drugačno kuliso. Sedla je na sup in se prepustila mirnemu večeru na morju.

Vrsar je sicer priljubljena istrska destinacija, ki ponuja številne možnosti za preživljanje časa na morju. Med njimi je tudi supanje, ki je v zadnjih letih postalo priljubljena oblika rekreacije na hrvaški obali.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Danica Lovenjak Vrsar supanje poletje morski dopust morje
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