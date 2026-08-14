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Chiara Ferragni
Seksi

Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno

B.R.
14. 08. 2026 02.54
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Lepa Italijanka si je po pestrem obdobju privoščila nekaj precej bolj sproščenega. Italijanska podjetnica in vplivnica je poletje preselila na Ibizo, kjer uživa v morju, soncu in predvsem družbi svojih najbližjih.

Poletje brez velikih dram

Chiara Ferragni je na Ibizi ujela tisto, kar si večina predstavlja pod popolnim poletnim oddihom – sprostitev, morje in dovolj časa za družino. Na plaži je bila skupaj s svojima otrokoma, Leonejem in Vittorio, družbo pa ji je delal tudi njen novi partner José Hernández.

Po poročanju italijanskega portala Gossip.it je par v zadnjih mesecih vse bolj nerazdružljiv, njuna zveza pa se je po začetku na silvestrovanju v Cartageni razvila v precej resnejšo zgodbo. Na Ibizi sta si privoščila predvsem sproščene dneve ob morju, sprehode, vožnje s čolnom in druženje.

V ospredju so morje, sonce in otroci

Tokrat pri Ferragnijevi ni šlo za razkošne dogodke ali modne prireditve, temveč za precej bolj običajen poletni prizor. Dan je preživela ob morju, kjer je bila zaradi visokih temperatur osvežitev v vodi še posebej dobrodošla.

Ferragnijeva sicer svoje zasebno življenje pogosto deli z milijoni sledilcev, vendar je zanimivo, da se v zadnjem obdobju vse pogosteje pojavljajo tudi trenutki, v katerih je poudarek preprosto na prostem času in ljudeh okoli nje.

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José Hernández je vse pomembnejši del njenega življenja

Veliko pozornosti pa je razumljivo pritegnil moški, ki je tokrat ob njej. José Hernández je kolumbijski poslovnež, ki dela na področju avtomobilske industrije oziroma pnevmatik. Po podatkih Gossip.it je trenutno globalni poslovni vodja pri Yokohama TWS, pred tem pa je delal pri podjetjih Pirelli in Prometeon.

Chiara Ferragni v družbi prijateljev.
Chiara Ferragni v družbi prijateljev. FOTO: Profimedia

Hernández se je v njenem življenju pojavil konec leta 2025, ko sta se spoznala v Cartageni. Sprva sta odnos držala precej zase, nato pa so se v začetku leta 2026 pojavile prve fotografije para in pozneje tudi njune skupne objave na družbenih omrežjih.

Njuna zveza je tako v precej kratkem času prešla iz govoric v razmerje, ki ga Ferragnijeva očitno ne skriva več.

Za Ferragnijevo je to po precej burnem obdobju bolj mirno poletje

Poletni oddih prihaja po obdobju velikih sprememb v njenem zasebnem življenju. Njen zakon s Fedezom se je tudi pravno končal leta 2025. Italijanska tiskovna agencija ANSA je takrat poročala, da sta se nekdanja zakonca dogovorila za skupno skrbništvo nad otrokoma Leonejem in Vittorio.

Tudi leto 2026 je bilo zanjo pomembno. Januarja je bila Ferragnijeva pravno razbremenjena v primeru, povezanem z afero Pandoro. Kot je poročala ANSA, je sodišče postopek končalo zaradi umika ovadbe, Ferragnijeva pa je po razsodbi dejala, da se lahko končno znova posveti svojemu življenju.

Zdaj je videti, da je del tega novega poglavja tudi José Hernández. Ibiza pa je za par očitno predvsem prostor za oddih, stran od poslovnih obveznosti in nenehne pozornosti javnosti.

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Viri: Gossip.it, Fanpage, La Vanguardia, ANSA

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