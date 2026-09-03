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Carmen Electra
Seksi

Carmen Electra ni ostala neopažena: ananas je bil očitno premajhen

B.R.
03. 09. 2026 02.17
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Carmen Electra je svoje sledilce popeljala v jutro v Berlinu, kjer je uživala v bogatem zajtrku na balkonu. A fotografija ni ostala običajen utrinek s potovanja, saj je igralka pripravila precej nenavadno in igrivo podobo.

Carmen Electra uživala v zajtrku z razgledom

54-letna Carmen Electra je na družbenih omrežjih objavila več fotografij iz Berlina. Na njih pozira na balkonu, pred njo pa je miza, polna sadja in drugih dobrot.

Na krožnikih je mogoče opaziti ananas, jagode, banane, grozdje in breskve, družbo sadju pa delajo tudi različni pekovski izdelki. Zajtrk je bil tako videti kot prava mala pojedina.

Toda pozornost sledilcev je hitro odvrnila od hrane. Carmen je fotografiranje zastavila na igriv način, pri čemer je rezini ananasa uporabila tudi kot del celotne podobe.

O objavi je poročal People, ki je izpostavil predvsem nenavadno fotografiranje in dejstvo, da je Carmen običajen trenutek z zajtrkom spremenila v precej bolj opazno objavo.

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Čeprav je Carmen fotografije objavila konec avgusta, niso nastale tik pred objavo. Po podatkih portala ComingSoon naj bi bile posnete že julija, ko je igralka obiskala Berlin.

Takrat se je udeležila poletnega dogodka La Grande Bellezza, kjer je nastopila kot posebna gostja. Dogodek je 9. julija potekal v nemški prestolnici, Carmen pa je bila med številnimi znanimi obrazi, ki so se tam pojavili.

V ospredju je bil predvsem igriv pristop

Fotografije niso zasnovane kot klasična predstavitev hotelskega zajtrka. Carmen je celoten prizor zastavila bolj kot modno fotografiranje, pri katerem je bila hrana del kulise.

Revija InStyle je pri objavi opozorila prav na nenavadno kombinacijo. Carmen je pozirala v modro-rumenem kompletu, okoli nje pa je bilo razporejeno sveže sadje.

Ananas je tako dobil dvojno vlogo. Najprej kot del zajtrka, nato pa še kot nenavaden fotografski pripomoček, zaradi katerega je objava hitro izstopila med drugimi počitniškimi fotografijami.

Carmen Electra
Carmen Electra FOTO: Profimedia

Sledilci so hitro opazili novo objavo

Carmen Electra ima na Instagramu več kot dva milijona sledilcev, zato ni presenetljivo, da njene objave hitro pritegnejo veliko pozornosti.

Tudi tokrat se je pod fotografijami v kratkem času nabralo veliko odzivov. Sledilci so komentirali predvsem njen videz, samozavest in nenavadno zasnovo fotografiranja.

Fox News je ob objavi izpostavil prav igrivo podobo z zajtrkom in sadjem, ki je hitro pritegnila pozornost uporabnikov družbenih omrežij.

Carmen je s tem še enkrat pokazala, da zna iz vsakdanjega trenutka ustvariti fotografijo, ki jo opazijo tudi ljudje zunaj njenega kroga sledilcev.

Od Obalne straže do novih projektov

Carmen Electra je ena od zvezdnic, ki so močno zaznamovale popularno kulturo devetdesetih let. Največjo prepoznavnost ji je prinesla vloga v seriji Obalna straža (Baywatch), kjer je nastopala kot Lani McKenzie.

Njena kariera se je pozneje nadaljevala s številnimi filmskimi in televizijskimi projekti. Med drugim je nastopila v komedijah in različnih televizijskih oddajah, občasno pa se je vrnila tudi k projektom, ki so jo zaznamovali na začetku kariere.

Letos je ponovno pritegnila pozornost tudi z nastopom v novi različici filmske franšize Film, da te kap (Scary Movie).

Pri 54 letih ostaja zelo aktivna

Carmen Electra se v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja tudi v povezavi z modo in fotografijo. Njena podoba se je sicer skozi desetletja spreminjala, vendar je ostala prepoznavna po samozavestnem nastopu pred kamerami.

O njenem letošnjem fotografiranju je pisal tudi The Daily Beast, ki je opozoril na njeno vrnitev k reviji Playboy, s katero je bila povezana že v devetdesetih letih.

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Viri: People, ComingSoon, InStyle, Fox News, E! Online, Us Weekly

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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