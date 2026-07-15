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Cara Delevingne
Seksi

Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo

B.R.
15. 07. 2026 10.17
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Britanska manekenka in igralka je znova pritegnila pozornost javnosti. Za naslovnico revije Playboy je pozirala v zelo drzni podobi, brez spodnjega perila in v oprijetem korzetu, ob tem pa postala prva odkrito lezbična ženska na tiskani naslovnici te kultne revije.

Cara Delevingne
Cara Delevingne FOTO: Profimedia

Cara Delevingne, ena najbolj prepoznavnih manekenk svoje generacije, je za posebno izdajo revije Playboy stopila pred fotografski objektiv Zoey Grossman. Na fotografijah se je pojavila v črnem korzetu z globokim izrezom, brez spodnjega perila.

Čeprav so fotografije hitro obšle svet, je zvezdnica poudarila, da namen ni bil zgolj šokirati javnost. V intervjuju za revijo People je povedala, da je bilo fotografiranje zanjo predvsem raziskovanje lastnega odnosa do telesa, samozavesti in svobode.

Prva lezbijka na naslovnici Playboya

Kot poroča revija Out, gre za pomemben trenutek v zgodovini revije, ki je bila desetletja povezana predvsem s tradicionalnim pogledom na žensko privlačnost. Delevingne s svojo prisotnostjo predstavlja drugačen pogled na lepoto, identiteto in osebno izražanje.

Njena naslovnica zato ni le modni projekt, ampak tudi sporočilo o sprejemanju različnih življenjskih zgodb.

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Cara Delevingne iskreno o spolnosti in iskanju potrditve

V intervjuju za poletno izdajo revije Playboy je Cara Delevingne odprla tudi zelo osebne teme. Govorila je o svojem odnosu do spolnosti, samopodobe in želji po potrditvi drugih ljudi.

"Veliko ljudi porabi ogromno časa za razmišljanje, kako jih bodo videli drugi, namesto da bi raziskali svoj lasten odnos do spolnosti – kako imeti rad samega sebe in kaj jim prinaša užitek. Lepo je, ko lahko to odkriješ," je povedala.

Priznala je, da je v preteklosti spolnost pogosto povezovala z iskanjem ljubezni in potrditve.

"Včasih sem spolnosti in potrditvi drugih ljudi pripisovala preveliko vrednost. Mislila sem: "Sem zelo spolna oseba." Toda pozneje sem razumela, da sem skozi spolnost pogosto iskala ljubezen in potrditev," je povedala.

Njene besede razkrivajo drugačno plat zvezdnice, ki jo je javnost večinoma poznala skozi modne kampanje, fotografiranja in nastope na rdečih preprogah.

Boj z odvisnostjo in pot do treznosti

Delevingne je v intervjuju spregovorila tudi o težjih obdobjih svojega življenja, predvsem o boju z odvisnostjo in poti do treznosti.

Kot je pojasnila, je morala spremeniti način razmišljanja o sebi in se soočiti z določenimi vzorci vedenja, ki ji niso več koristili. Njena odločitev za bolj zdravo življenje ni bila povezana le z odpovedovanjem določenim navadam, temveč predvsem z željo po boljšem razumevanju sebe.

Revija People je ob objavi intervjuja izpostavila, da Delevingne danes svojo zgodbo vidi kot proces osebne rasti, pri katerem je pomembno predvsem iskreno soočenje s težavami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od modne ikone do igralke in glasbenice

Zvezdnica je svetovno slavo dosegla kot ena najbolj iskanih manekenk svoje generacije. S svojim značilnim videzom, izrazitimi obrvmi in drugačnim pristopom do mode je postala ena najbolj prepoznavnih obrazov modne industrije.

Kasneje se je preizkusila tudi kot igralka. Nastopila je v filmih, kot sta Samomorilski oddelek in Valerian in mesto tisočerih planetov, poleg tega pa se ukvarja tudi z glasbo.

Kot poroča revija People, je razkrila, da je nekoč razmišljala celo o tem, da bi glasbo objavljala pod drugim imenom, saj ni želela, da bi ljudje njeno ustvarjanje presojali samo zaradi njenega slovesa v svetu mode.

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Viri: People, Playboy, Page Six, InStyle

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KOMENTARJI (2)

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0523 15. 07. 2026 14.22
0 0
Eno ali drugo. Vse, ampak res vse, samo za denar.
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Thor78 15. 07. 2026 11.58
1 1
Hahahaha, a se je kdo kdaj vprašal, zakaj se revija imenuje Playboy, bodo že naredile svojo Playgirl
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