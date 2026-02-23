Izvrstna golfistka navdušila na luksuzni večerji

Srečanje na dvoru in povabilo na golf
Kot poroča 24sata, se je britanska profesionalna golfistka Charley Hull udeležila slavnostne večerje v Windsorju, kjer sta goste sprejela Charles III. in Camilla. Med povabljenci je bil tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, znan ljubitelj golfa.
Hullova je po dogodku razkrila, da jo je Trump povabil na skupno partijo golfa. Kot je dejala, to ni bilo prvič, da je izrazil željo, da bi z njo stopil na igrišče. Že pred časom naj bi se o tem pogovarjal z njenim agentom, a takrat do uskladitve termina ni prišlo.
Vrhunska forma in preboj med najboljše
Angležinja se je na večerji pojavila v obdobju odlične tekmovalne forme. Pred tem je zabeležila pomemben rezultat na turnirju Queen City Championship, kjer je izkoristila razplet v zaključku tekmovanja in se prebila tik pod vrh. S tem je še utrdila svoj položaj med najboljšimi igralkami sveta. V karieri je osvojila več profesionalnih turnirjev in redno nastopa tudi na ekipnem tekmovanju Solheim Cup, kjer zastopa Evropo. Njena športna pot jo je že večkrat postavila ob bok največjim imenom ženskega golfa.
Javna naklonjenost Trumpu
Hullova je v preteklosti že javno povedala, da ji je Trump kot človek zanimiv in da ceni njegovo neposrednost. Prav zato njuno srečanje ni presenetilo poznavalcev golfske scene, saj je nekdanji ameriški predsednik dolgoletni navdušenec nad tem športom in lastnik več igrišč. Kot še navaja 24sata, naj bi si oba želela, da bi do skupne igre vendarle prišlo še letos. Če se bo to zgodilo, bo šlo za srečanje, ki bo zagotovo pritegnilo veliko medijske pozornosti, saj združuje vrhunski šport in svetovno politiko.
Dogodek v Windsorju je tako ponudil več kot le protokolarno druženje – odprl je možnost športnega dvoboja med eno najbolj prepoznavnih igralk današnjega časa in nekdanjim predsednikom ZDA, ki golfa nikoli ni skrival kot enega svojih najljubših hobijev.
Vir: 24sata
