Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč

Moške intimne dlake: odstraniti ali pustiti?

Pred nekaj desetletji je bilo odstranjevanje telesnih dlak pri moških precej manj običajno. Danes je urejanje intimnega predela postalo del osebne nege številnih moških, vendar to še ne pomeni, da obstaja en sam videz, ki bi bil privlačen večini žensk. Raziskava, objavljena v reviji The Journal of Sexual Medicine, je primerjala navade in preference 1110 moških in žensk. Pokazala je, da je bilo odstranjevanje intimnih dlak pogosto pri obeh spolih, vendar so moški to počeli manj pogosto kot ženske. Pri moških je bilo britje najpogostejši način odstranjevanja dlak. Zanimivo je, da so bili razlogi za urejanje različni. Pri ženskah so imeli pomembnejšo vlogo občutek čistosti, udobje in spolna privlačnost, pri moških pa tudi preprostost vzdrževanja.

icon-expand Moške intimne dlake: odstraniti ali pustiti? FOTO: Adobe Stock

Kaj ženskam pri moških najbolj ustreza?

Na to vprašanje ni mogoče odgovoriti z eno številko ali enim pravilom. Raziskava o moškem odstranjevanju telesnih dlak, objavljena v reviji Body Image, je pokazala, da so tako moški kot ženske med prikazanimi možnostmi kot najbolj privlačno pogosto ocenili relativno manj poraščeno moško telo. Toda avtorji so hkrati ugotovili, da so bile tako zmanjšana poraščenost kot tudi ohranjene dlake družbeno sprejemljive. To je pomembna razlika. Manj dlak je lahko nekaterim privlačno, vendar iz tega ne sledi, da ženske pričakujejo popolnoma obrit intimni predel. Pravzaprav lahko pri takšni temi hitro naredimo napako, če poskušamo iz raziskav ustvariti pravilo za vse ženske.

Popolnoma gladek videz ni edina možnost

Moški, ki razmišljajo o urejanju intimnega predela, imajo več možnosti. Dlake lahko pustijo naravne, jih nekoliko skrajšajo ali popolnoma odstranijo. V praksi je prav krajšanje pogosto dober kompromis. Predel je videti urejen, hkrati pa se je mogoče izogniti nekaterim težavam, ki jih lahko povzroči popolnoma gladko britje. Tudi raziskava belgijskih raziskovalcev, objavljena v Journal of Sexual Medicine, je pokazala, da je urejanje intimnih dlak povezano z osebnimi pričakovanji, pričakovanji partnerja, spolnostjo in partnerskim odnosom. Pri moških je bilo odstranjevanje dlak precej manj pogosto kot pri ženskah. To pomeni, da na odločitev pogosto vpliva tudi odnos. Človek se ne ureja nujno samo zase, ampak včasih razmišlja tudi o tem, kaj je všeč partnerju.

Največja napaka je, da urejanje zamenjamo za higieno

Tu velja razbiti precej razširjen mit. Intimnih dlak ni treba odstraniti zato, da bi bil človek čist. Dobra higiena temelji predvsem na rednem umivanju in ustrezni negi kože, ne na tem, ali so dlake prisotne. Dlake imajo tudi svojo funkcijo. Ščitijo občutljivo kožo pred trenjem in predstavljajo del naravne telesne bariere. Če se jih odločite odstraniti, s tem torej ne postanete samodejno bolj higienski. Odločitev je predvsem stvar osebnih želja, videza in udobja.

Britje lahko povzroči neprijetne posledice

icon-expand Popolnoma gladka koža je lahko videti privlačno, vendar zahteva nekaj več pozornosti. FOTO: Adobe Stock

Popolnoma gladka koža je lahko videti privlačno, vendar zahteva nekaj več pozornosti. Britje lahko povzroči draženje kože, srbenje, ureznine in vraščanje dlak. Raziskava, objavljena v The Journal of Sexual Medicine, je med ljudmi, ki so odstranjevali intimne dlake, pogosto zabeležila prav srbenje. Težava je lahko še izrazitejša pri občutljivi koži ali pri pogostem britju. Ko dlaka ponovno začne rasti, je lahko koža nekaj dni neprijetno razdražena. Pri nekaterih se pojavijo tudi majhne rdeče izbokline, zlasti če britvica poškoduje kožo ali dlaka začne rasti nazaj v kožo. Zato popolnoma gladek videz ni nujno najbolj praktična izbira.

Kaj pa partnerke?

Če je vprašanje, kaj ženske v resnici mislijo, je najbolj pošten odgovor: različne stvari. Nekatere imajo raje popolnoma urejen videz, druge nekoliko pristrižene dlake, tretje pa naraven videz. Tudi preference se lahko razlikujejo glede na starost, izkušnje, kulturo in osebni okus. Zanimivo je, da raziskava belgijskih raziskovalcev kaže, da so pri zadovoljstvu pomembna tudi pričakovanja partnerjev. Če ima eden zelo jasno predstavo o tem, kako naj bi bil drugi urejen, drugi pa teh pričakovanj ne pozna ali jih ne deli, lahko nastane nepotrebna napetost. Zato je pogovor pogosto veliko učinkovitejši od ugibanja.

icon-expand Urejenost je pomembnejša od popolnosti. FOTO: Shutterstock

Urejenost je pomembnejša od popolnosti

Čeprav se veliko govori o popolnoma gladkem videzu, je pri intimni negi precej bolj smiselno razmišljati o urejenosti. Pristrižene dlake so lahko videti negovane, zahtevajo manj pogosto vzdrževanje in običajno pomenijo manjšo obremenitev kože kot vsakodnevno britje. Tudi pri drugih delih telesa velja podobno. Ni nujno, da je najbolj urejen videz tisti, pri katerem odstranimo vsako dlako. Pomembno je, da je videz premišljen in da se človek v svoji koži počuti dobro.

Britje naj bo osebna odločitev

Če vam je všeč gladka koža, ni razloga, da bi se britju izogibali samo zato, ker kdo drug prisega na naraven videz. Če vam britje povzroča draženje ali vam preprosto ni všeč, prav tako ni razloga, da bi se zaradi pričakovanj drugih silili vanj. Moška urejenost nima ene same podobe. Raziskave kažejo, da so preference glede intimnih dlak precej bolj raznolike, kot bi lahko sklepali iz družbenih omrežij ali oglasov. Tudi ženske nimajo enotnega mnenja, kaj je najbolj privlačno. Zato je najboljši odgovor precej preprost: če se želite urediti, to naredite predvsem zaradi sebe, pri tem pa upoštevajte tudi partnerjeve želje. Popolnoma gladek predel ni bolj moški, naraven videz pa ni nič manj urejen. Najpomembneje je, da je koža zdrava, nega primerna in da se oba partnerja v svojem telesu dobro počutita.

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