Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan

Bella Hadid je dopolnila 30 let, praznovanje pa zaznamovala z modnim presenečenjem. Nekaj dni po rojstnem dnevu je na družbenem omrežju Instagram objavila niz fotografij, na katerih je v ospredju njen drzen rdeč dvodelni komplet kopalk.

Kot poroča ameriška revija People, so bile kopalke izdelane posebej zanjo. Na zgornjem delu je izstopala bela številka 30, na zadnjem delu spodnjic pa sta bila njeno ime in zvezda. S tem je manekenka poskrbela za osebno noto, ki je oblačilo spremenila v prav poseben rojstnodnevni kos.

Ob fotografijah je zapisala: "Živijo, ime mi je Bella in stara sem 30 let". S kratkim, hudomušnim sporočilom je pokazala, da se novega življenjskega obdobja ne boji, temveč ga sprejema z nasmehom in samozavestjo.