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Bella Hadid
Seksi

Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan

B.R.
17. 10. 2026 02.22
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Zvezdnica je 30. rojstni dan proslavila v svojem slogu – z drznim modnim videzom, rdečimi kopalkami po meri in fotografijami, ki so pritegnile veliko pozornosti. Supermanekenka je ob vstopu v novo desetletje dokazala, da zna pritegniti poglede tudi zunaj modnih brvi.

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Bella Hadid za 30. rojstni dan izbrala rdeče kopalke po meri

Bella Hadid za 30. rojstni dan izbrala rdeče kopalke po meri.
Bella Hadid za 30. rojstni dan izbrala rdeče kopalke po meri. FOTO: Profimedia

Bella Hadid je dopolnila 30 let, praznovanje pa zaznamovala z modnim presenečenjem. Nekaj dni po rojstnem dnevu je na družbenem omrežju Instagram objavila niz fotografij, na katerih je v ospredju njen drzen rdeč dvodelni komplet kopalk.

Kot poroča ameriška revija People, so bile kopalke izdelane posebej zanjo. Na zgornjem delu je izstopala bela številka 30, na zadnjem delu spodnjic pa sta bila njeno ime in zvezda. S tem je manekenka poskrbela za osebno noto, ki je oblačilo spremenila v prav poseben rojstnodnevni kos.

Ob fotografijah je zapisala: "Živijo, ime mi je Bella in stara sem 30 let". S kratkim, hudomušnim sporočilom je pokazala, da se novega življenjskega obdobja ne boji, temveč ga sprejema z nasmehom in samozavestjo.

Rdeče kopalke, kratka obleka in kavbojski škornji

Za rojstnodnevno fotografiranje ni izbrala zgolj običajnih kopalk. Njihovo živo rdečo barvo je dopolnila z rdeče-belo črtasto obleko, ki jo je nosila čez dvodelni komplet. Za piko na i je dodala rjave usnjene kavbojske škornje, zlate ogrlice in več kosov nakita.

Revija InStyle je opozorila tudi na druge njene rojstnodnevne videze, saj rdeče kopalke niso bile edina modna izbira, s katero je zaznamovala pomemben mejnik. Med objavljenimi fotografijami je mogoče videti tudi opravo z retro pridihom, vključno z razširjenimi kavbojkami, okrašenimi z vezeninami in bleščečimi metulji.

Manekenka je tako združila več slogovnih vplivov: sproščen videz, navdih z ameriškim podeželjem in zapeljiv pridih, ki ga je poudarila z izbranim krojem kopalk. Namesto zapletenega modnega sporočila je stavila na barve, osebne podrobnosti in samozavestno poziranje.

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Viri: PEOPLE, InStyle, Vanity Fair Italia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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