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Bebe Rexha
Seksi

Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat

B.R.
01. 09. 2026 08.20
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Bebe Rexha je 37. rojstni dan praznovala v svojem slogu. Iz New Yorka je objavila črno-bele fotografije, na katerih je pokazala samozavesten in precej drzen rojstnodnevni videz.

Bebe Rexha je za rojstni dan izbrala drzen videz

Bebe Rexha praznuje 37 let.
Bebe Rexha praznuje 37 let. FOTO: Profimedia

Ameriška pevka Bebe Rexha je 30. avgusta dopolnila 37 let, rojstni dan pa je zaznamovala z objavo na Instagramu.

Na fotografijah iz New Yorka je pozirala v čipkastem kompletu črne barve, čez katerega je nosila odprto črtasto srajco. Celoten videz je bil nekoliko retro, fotografije pa je zaznamovala črno-bela estetika.

Fotografije so hitro pritegnile pozornost njenih sledilcev, ki so pevki namenili številne rojstnodnevne čestitke in pohvale.

New York je bil popolno ozadje

Rexha je fotografije posnela v New Yorku, mestu, kjer se je tudi rodila. Mestno obzorje je bilo v ozadju več posnetkov, zaradi črno-bele obdelave pa je celotna objava dobila nekoliko bolj elegantno in filmsko podobo.

Na eni od fotografij je pevka videz dopolnila tudi z majhno tiaro, s čimer je jasno pokazala, da je bil to vendarle njen dan.

Po poročanju The Sun je Rexha rojstni dan praznovala v razkošnem stanovanju na Manhattnu, pozneje pa se je odpravila tudi na večerjo in zabavo.

Objava je med njenimi sledilci požela veliko navdušenja. V komentarjih niso manjkale čestitke, pohvale njenemu videzu in želje za uspešno novo leto življenja.

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Rojstni dan je nadaljevala z zabavo

Praznovanje se ni končalo pri fotografiranju.

Po podatkih portala Page Six je Rexha svoj rojstni dan začela z večerjo v restavraciji TAO, nato pa se je zabava nadaljevala v nočnem klubu Loosie's v New Yorku.

Tam je pevka po poročanju omenjenega portala plesala do približno druge ure zjutraj.

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Viri: The Sun, Page Six, The Fashion Spot, OK Magazine, Mandatory

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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