Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat

Bebe Rexha je za rojstni dan izbrala drzen videz
Ameriška pevka Bebe Rexha je 30. avgusta dopolnila 37 let, rojstni dan pa je zaznamovala z objavo na Instagramu.
Na fotografijah iz New Yorka je pozirala v čipkastem kompletu črne barve, čez katerega je nosila odprto črtasto srajco. Celoten videz je bil nekoliko retro, fotografije pa je zaznamovala črno-bela estetika.
Fotografije so hitro pritegnile pozornost njenih sledilcev, ki so pevki namenili številne rojstnodnevne čestitke in pohvale.
New York je bil popolno ozadje
Rexha je fotografije posnela v New Yorku, mestu, kjer se je tudi rodila. Mestno obzorje je bilo v ozadju več posnetkov, zaradi črno-bele obdelave pa je celotna objava dobila nekoliko bolj elegantno in filmsko podobo.
Na eni od fotografij je pevka videz dopolnila tudi z majhno tiaro, s čimer je jasno pokazala, da je bil to vendarle njen dan.
Po poročanju The Sun je Rexha rojstni dan praznovala v razkošnem stanovanju na Manhattnu, pozneje pa se je odpravila tudi na večerjo in zabavo.
Objava je med njenimi sledilci požela veliko navdušenja. V komentarjih niso manjkale čestitke, pohvale njenemu videzu in želje za uspešno novo leto življenja.
Rojstni dan je nadaljevala z zabavo
Praznovanje se ni končalo pri fotografiranju.
Po podatkih portala Page Six je Rexha svoj rojstni dan začela z večerjo v restavraciji TAO, nato pa se je zabava nadaljevala v nočnem klubu Loosie's v New Yorku.
Tam je pevka po poročanju omenjenega portala plesala do približno druge ure zjutraj.
Viri: The Sun, Page Six, The Fashion Spot, OK Magazine, Mandatory
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