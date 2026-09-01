Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat

Bebe Rexha je za rojstni dan izbrala drzen videz

icon-expand Bebe Rexha praznuje 37 let. FOTO: Profimedia

Ameriška pevka Bebe Rexha je 30. avgusta dopolnila 37 let, rojstni dan pa je zaznamovala z objavo na Instagramu. Na fotografijah iz New Yorka je pozirala v čipkastem kompletu črne barve, čez katerega je nosila odprto črtasto srajco. Celoten videz je bil nekoliko retro, fotografije pa je zaznamovala črno-bela estetika. Fotografije so hitro pritegnile pozornost njenih sledilcev, ki so pevki namenili številne rojstnodnevne čestitke in pohvale.

New York je bil popolno ozadje

Rexha je fotografije posnela v New Yorku, mestu, kjer se je tudi rodila. Mestno obzorje je bilo v ozadju več posnetkov, zaradi črno-bele obdelave pa je celotna objava dobila nekoliko bolj elegantno in filmsko podobo. Na eni od fotografij je pevka videz dopolnila tudi z majhno tiaro, s čimer je jasno pokazala, da je bil to vendarle njen dan. Po poročanju The Sun je Rexha rojstni dan praznovala v razkošnem stanovanju na Manhattnu, pozneje pa se je odpravila tudi na večerjo in zabavo. Objava je med njenimi sledilci požela veliko navdušenja. V komentarjih niso manjkale čestitke, pohvale njenemu videzu in želje za uspešno novo leto življenja.

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Rojstni dan je nadaljevala z zabavo

Praznovanje se ni končalo pri fotografiranju. Po podatkih portala Page Six je Rexha svoj rojstni dan začela z večerjo v restavraciji TAO, nato pa se je zabava nadaljevala v nočnem klubu Loosie's v New Yorku. Tam je pevka po poročanju omenjenega portala plesala do približno druge ure zjutraj.

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