Njuna zveza je polnila naslovnice, zdaj pa je ljubezni konec

Po navedbah portala People, se razhod ni zgodil pred kratkim, temveč že pred nekaj meseci, vendar sta ga zvezdnika uspešno skrivala pred javnostjo. Kljub koncu romance naj bi ostala v dobrih odnosih in se še vedno medsebojno podpirala.

Ariana Grande in Ethan Slater sta se spoznala med snemanjem filmske uspešnice Wicked, kjer sta tudi prvič stkala tesnejše vezi. Njuna zveza je že od začetka vzbujala veliko pozornosti javnosti, saj se je začela kmalu po njunih ločitvah od nekdanjih partnerjev.