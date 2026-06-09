Njuna zveza je polnila naslovnice, zdaj pa je ljubezni konec

Po navedbah portala People, se razhod ni zgodil pred kratkim, temveč že pred nekaj meseci, vendar sta ga zvezdnika uspešno skrivala pred javnostjo. Kljub koncu romance naj bi ostala v dobrih odnosih in se še vedno medsebojno podpirala.
Ariana Grande in Ethan Slater sta se spoznala med snemanjem filmske uspešnice Wicked, kjer sta tudi prvič stkala tesnejše vezi. Njuna zveza je že od začetka vzbujala veliko pozornosti javnosti, saj se je začela kmalu po njunih ločitvah od nekdanjih partnerjev.
Viri blizu para poudarjajo, da je bila odločitev o razhodu premišljena in sporazumna. Razloga za konec zveze za zdaj nista razkrila, prav tako se Ariana in Ethan o novici o razhodu še nista javno izrekla.
32-letna pevka je trenutno osredotočena predvsem na svojo glasbeno kariero. Pred kratkim je začela novo koncertno turnejo in se pripravlja na izid novega albuma, medtem ko Slater nadaljuje igralske projekte na filmu in v gledališču.
Čeprav oboževalci še vedno upajo na morebitno spravo, naj bi bila po poročanju ameriških medijev ljubezenska zgodba enega najbolj izpostavljenih parov zadnjih let dokončno zaključena.
Vir: People.com
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