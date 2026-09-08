Umetne ali naravne? Prsi priljubljene vplivnice sprožile ugibanja

"Vse poletje poslušam govorice, da sem si povečala prsi." Tako je Anna Malygon zapisala ob eni od svojih poletnih objav na Instagramu. Ukrajinska vplivnica, ki jo spremljajo milijoni, se je s tem po svoje odzvala na ugibanja o svojem videzu. Toda njena zgodba skriva še precej bolj nenavadne podrobnosti.

Kdo je Anna Malygon?

icon-expand Anna Malygon, ukrajinska ustvarjalka vsebin in manekenka. FOTO: Profimedia

Anna Malygon je ukrajinska ustvarjalka vsebin in manekenka, ki se je rodila v Harkovu, pozneje pa jo je življenjska pot odpeljala v Kanado in nato v Los Angeles. Svojo priljubljenost je najprej gradila s kratkimi videoposnetki na TikToku, kjer je združevala ples, sinhronizacijo ustnic in vsebine iz vsakdanjega življenja. Danes njen račun spremlja več kot sedem milijonov ljudi, na Instagramu pa ima več milijonov sledilcev. Toda njena pot do spletne slave ni bila tako preprosta, kot bi lahko sklepali iz njenih današnjih fotografij.

Pred slavo je študirala v Kanadi

Malygonova je leta 2020 odšla v Kanado, kjer je na Humber Collegeu študirala filmsko in medijsko produkcijo. Na svojem poklicnem profilu je tako med drugim navedla izkušnje s pisanjem scenarijev, režijo in montažo. Z delom pred kamero in za njo se je tako ukvarjala že pred tem, ko je postala ena bolj prepoznavnih ustvarjalk kratkih videoposnetkov. Njena zgodba je dobila povsem drugačen ton leta 2023, ko je obiskala svoj nekdanji dom v Harkovu.

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Vrnila se je v stanovanje, ki je ostalo zamrznjeno v času

Ko je Anna zapustila Ukrajino in odšla na študij v tujino, ni vedela, da se zaradi vojne tako dolgo ne bo mogla vrniti domov. Po poročanju The Independent se je v začetku leta 2023 vrnila v Harkov in vstopila v stanovanje, ki ga je družina zapustila približno leto in pol prej. Prizor je bil srhljiv. Postelje so ostale nepospravljene, v hladilniku je bila pokvarjena hrana, naokoli pa so ostale stvari, ki jih je družina pustila skoraj tako, kot so bile na dan odhoda. Posebej močan je bil prizor telefona, ki je ostal priključen na polnilnik. Posnetek stanovanja je objavila na TikToku in ta je postal viralen. Po podatkih The Independent si je prvi videoposnetek ogledalo približno 12 milijonov ljudi, zgodba pa je Anno predstavila tudi širšemu občinstvu zunaj TikToka.

Danes jo spremljajo milijoni

Od takrat je njena spletna kariera še precej zrasla. Na TikToku jo spremlja več kot sedem milijonov ljudi, njene vsebine pa segajo od mode in vsakdanjih pripetljajev do humorja in bolj provokativnih objav. Njena priljubljenost je presegla zgolj družbena omrežja. Anna se je začela pojavljati tudi v svetu mode, leta 2025 pa je o njej pisal Interview Magazine, kjer je spregovorila o svojem videzu, ličenju in izkušnjah med pariškim tednom mode. Zanimivo je, da sama svojega življenja ne opisuje kot neprekinjenega glamurja. V pogovoru za Interview Magazine je povedala, da ne pije alkohola, ne kadi in ni ljubiteljica nočnega življenja. Spanje in počitek sta ji pomembnejša od zabav, zato naj bi bila pogosto v postelji že okoli desete ure zvečer.

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