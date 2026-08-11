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Ana Maria Marković
Seksi

Kdo je nogometašica, ki je obnorela Balkan?

B.R.
11. 08. 2026 09.45
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Nova okrepitev ženskega nogometnega kluba Hajduk po prihodu v Split uživa tudi v poletnih dneh ob Jadranu. Hrvaška reprezentantka je s fotografijami z dopusta znova pritegnila veliko pozornosti svojih številnih sledilcev.

Ana Maria Marković, nova okrepitev ženskega nogometnega kluba Hajduk
Ana Maria Marković, nova okrepitev ženskega nogometnega kluba Hajduk FOTO: Profimedia

26-letna napadalka Ana Maria Marković je konec julija postala nova članica Ženskega nogometnega kluba Hajduk. Klub je njen prihod uradno potrdil 21. julija, ob tem pa razkril, da ima za seboj izkušnje iz švicarske lige, portugalskega nogometa in ameriške lige.

Markovićeva bo pri Hajduku nosila številko 23, na Poljud pa je prišla kot hrvaška reprezentantka z mednarodnimi izkušnjami. Po podatkih Hajduka je v karieri igrala tudi za Grasshopper, portugalska kluba Braga in Damaiense ter ameriški Brooklyn FC.

Prihod v Split je zanjo tudi osebno pomemben. Kot so zapisali pri Hajduku, ima njena družina po materini strani korenine prav v Splitu, zato je prestop opisala kot posebno vrnitev domov. Ob uradni predstavitvi je povedala, da se ji je uresničila želja igrati v dresu kluba, ki ga je njena družina spremljala že v diaspori.

Pred začetkom novega poglavja v karieri si je Markovićeva privoščila tudi nekaj sproščenih trenutkov ob morju. Na družbenih omrežjih je objavila fotografije s plaže, na katerih je pozornost pritegnila tudi z izbiro bikinija.

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Ni samo obraz z družbenih omrežij

Čeprav se o njej pogosto piše predvsem zaradi videza, je Markovićeva profesionalna nogometašica in hrvaška reprezentantka. Evropska nogometna zveza jo vodi kot napadalko Hajduka s številko 23, rojena pa je 9. novembra 1999.

Njena nogometna pot se je začela v Švici, kjer je odraščala in igrala za Zürich ter Grasshopper. Pozneje jo je pot vodila na Portugalsko in v Združene države Amerike, nato pa se je vrnila v hrvaški nogomet.

Tudi hrvaška nogometna zveza potrjuje njen reprezentančni status. Za Hrvaško je prvič nastopila novembra 2021 in je v članski reprezentanci zbrala že več kot dvajset nastopov.

V karieri je prestala tudi težko obdobje

Za privlačnimi fotografijami in velikim številom sledilcev se skriva tudi precej zahtevna športna zgodba. Markovićeva je marca 2023 med igranjem za Grasshopper utrpela hudo poškodbo kolena, pri kateri si je poškodovala sprednjo križno vez in meniskus.

Po dolgem okrevanju se je vrnila na nogometna igrišča, nato pa nadaljevala kariero na Portugalskem in v Združenih državah Amerike. O njenem okrevanju in vrnitvi v nogomet je v preteklosti poročal tudi Red Bull, ki je izpostavil njeno dolgo pot nazaj po poškodbi.

Zdaj je pred njo novo poglavje. Prihod v Hajduk pomeni vrnitev v hrvaško okolje in priložnost, da pred domačim občinstvom znova pokaže, zakaj je že pred leti pritegnila pozornost širše nogometne javnosti.

Ana Maria Marković
Ana Maria Marković FOTO: Profimedia
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Viri: HNK Hajduk Split; Hrvatska radiotelevizija; UEFA; Hrvatski nogometni savez; tportal; Večernji list; Red Bull

Ana Maria Marković Hajduk nogomet hrvaška reprezentanca šport Split
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