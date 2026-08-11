Kdo je nogometašica, ki je obnorela Balkan?

26-letna napadalka Ana Maria Marković je konec julija postala nova članica Ženskega nogometnega kluba Hajduk. Klub je njen prihod uradno potrdil 21. julija, ob tem pa razkril, da ima za seboj izkušnje iz švicarske lige, portugalskega nogometa in ameriške lige.

Markovićeva bo pri Hajduku nosila številko 23, na Poljud pa je prišla kot hrvaška reprezentantka z mednarodnimi izkušnjami. Po podatkih Hajduka je v karieri igrala tudi za Grasshopper, portugalska kluba Braga in Damaiense ter ameriški Brooklyn FC.

Prihod v Split je zanjo tudi osebno pomemben. Kot so zapisali pri Hajduku, ima njena družina po materini strani korenine prav v Splitu, zato je prestop opisala kot posebno vrnitev domov. Ob uradni predstavitvi je povedala, da se ji je uresničila želja igrati v dresu kluba, ki ga je njena družina spremljala že v diaspori.

Pred začetkom novega poglavja v karieri si je Markovićeva privoščila tudi nekaj sproščenih trenutkov ob morju. Na družbenih omrežjih je objavila fotografije s plaže, na katerih je pozornost pritegnila tudi z izbiro bikinija.