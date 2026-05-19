Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
adriana lima
Seksi

Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede

S.B.
19. 05. 2026 04.00
0

Adriana Lima je na letošnjem festivalu v Cannesu znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj prepoznavnih obrazov modne industrije. Na rdeči preprogi je pritegnila ogromno pozornosti z glamuroznim videzom in samozavestno pojavo, ki je še enkrat potrdila njen status modne ikone.

Brazilska manekenka in super model, Adriana Lima se je pojavila na več dogodkih v sklopu filmskega festivala Cannes, med drugim tudi na ekskluzivnem "House of Magnum" dogodku, kjer je skupaj z drugimi zvezdniki ustvarila enega najbolj ikoničnih trenutkov večera.

Adriana Lima je pritegnila vso pozornost na rdeči preprogi v Cannesu.
Adriana Lima je pritegnila vso pozornost na rdeči preprogi v Cannesu. FOTO: Profimedia

Glamur v Cannesu in povratek na vrh mode

Adriana Lima je v zadnjih letih doživela pomembno življenjsko spremembo, materinstvo, ki jo je začasno oddaljilo od intenzivnega modnega sveta, a njen povratek je bil izjemno odmeven. Po rojstvih otrok se je postopoma vračala na modne piste in kampanje, kjer znova sodeluje z največjimi modnimi hišami.

Adriana je svetovno slavo utrdila kot ena najdlje trajajočih Angelov znamke Victoria's secret.
Adriana je svetovno slavo utrdila kot ena najdlje trajajočih Angelov znamke Victoria's secret. FOTO: Profimedia

Od Victoria's Secret legende do modne ikone

Adriana je svetovno slavo utrdila kot ena najdlje trajajočih Angelov znamke Victoria's Secret, kjer je nastopala skoraj dve desetletji in postala ena njenih najbolj prepoznavnih obrazov. Njena kariera vključuje tudi sodelovanja z velikimi modnimi hišami in kampanjami, zaradi česar jo pogosto opisujejo kot "legendo" modne industrije.

Po rojstvu otrok je svojo kariero prilagodila družinskemu življenju, a se nikoli ni popolnoma umaknila iz sveta mode. Ravno nasprotno, njen povratek na rdeče preproge in modne dogodke je še bolj poudaril njen status ikone.

Na Instagramu je videti kot na vrhuncu slave, resnica pa je taka
Preberi še
Na Instagramu je videti kot na vrhuncu slave, resnica pa je taka
Adriana Lima v Cannesu.
Adriana Lima v Cannesu. FOTO: Profimedia

V zasebnem življenju je Adriana Lima mama treh otrok. Dolga leta je bila poročena s srbskim košarkarjem Markom Jarićem, s katerim ima dve hčerki, kasneje pa je v zvezi z Andrejem Lemmersom dobila še tretjega otroka.

Kljub razhodu in življenjskim spremembam se je Adriana uspela vrniti v top formo in s svojim nastopom na modnih pistah in javnih dogodkih še vedno pritegne vse poglede. 

Njen letošnji nastop v Cannesu mnogi vidijo kot simbol ponovnega vzpona, ne le kot manekenke, temveč kot ženske, ki uspešno združuje družinsko življenje in svet globalnega glamurja. Lima s tem ostaja ena največjih zvezd rdečih preprog, ki vsakič znova pritegne poglede in potrdi, da njen vpliv v svetu mode še zdaleč ni minil.

'Do poroke na roke,' pravi ena najbolj zaželenih žensk na svetu
Preberi še
'Do poroke na roke,' pravi ena najbolj zaželenih žensk na svetu
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Adriana Lima Cannes manekenka moda rdeča preproga
Seksi

Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej

Moskisvet.com Po ločitvi se je v spremstvu pojavila na rdeči preprogi
Zadovoljna.si Na rdeči preprogi se je pojavila brez hlač
24ur.com Pamela Anderson v novi modni kampanji brez ličil
24ur.com Pamela Anderson na pariškem Tednu mode presenetila z nenaličenim obrazom
Zadovoljna.si Fotografije razkrivajo, zakaj vsi govorijo o hčeri ene najlepših žensk
Zadovoljna.si Alisa Čajić razkriva skrivnosti svojega edinstvenega stila
Zadovoljna.si Kljub enojni obrvi je postala izjemno uspešna manekenka
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703