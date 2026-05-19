Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede

Brazilska manekenka in super model, Adriana Lima se je pojavila na več dogodkih v sklopu filmskega festivala Cannes, med drugim tudi na ekskluzivnem "House of Magnum" dogodku, kjer je skupaj z drugimi zvezdniki ustvarila enega najbolj ikoničnih trenutkov večera.

Adriana Lima je pritegnila vso pozornost na rdeči preprogi v Cannesu.

Glamur v Cannesu in povratek na vrh mode

Adriana Lima je v zadnjih letih doživela pomembno življenjsko spremembo, materinstvo, ki jo je začasno oddaljilo od intenzivnega modnega sveta, a njen povratek je bil izjemno odmeven. Po rojstvih otrok se je postopoma vračala na modne piste in kampanje, kjer znova sodeluje z največjimi modnimi hišami.

Adriana je svetovno slavo utrdila kot ena najdlje trajajočih Angelov znamke Victoria's secret.

Od Victoria's Secret legende do modne ikone

Adriana je svetovno slavo utrdila kot ena najdlje trajajočih Angelov znamke Victoria's Secret, kjer je nastopala skoraj dve desetletji in postala ena njenih najbolj prepoznavnih obrazov. Njena kariera vključuje tudi sodelovanja z velikimi modnimi hišami in kampanjami, zaradi česar jo pogosto opisujejo kot "legendo" modne industrije. Po rojstvu otrok je svojo kariero prilagodila družinskemu življenju, a se nikoli ni popolnoma umaknila iz sveta mode. Ravno nasprotno, njen povratek na rdeče preproge in modne dogodke je še bolj poudaril njen status ikone.

Adriana Lima v Cannesu.

V zasebnem življenju je Adriana Lima mama treh otrok. Dolga leta je bila poročena s srbskim košarkarjem Markom Jarićem, s katerim ima dve hčerki, kasneje pa je v zvezi z Andrejem Lemmersom dobila še tretjega otroka. Kljub razhodu in življenjskim spremembam se je Adriana uspela vrniti v top formo in s svojim nastopom na modnih pistah in javnih dogodkih še vedno pritegne vse poglede. Njen letošnji nastop v Cannesu mnogi vidijo kot simbol ponovnega vzpona, ne le kot manekenke, temveč kot ženske, ki uspešno združuje družinsko življenje in svet globalnega glamurja. Lima s tem ostaja ena največjih zvezd rdečih preprog, ki vsakič znova pritegne poglede in potrdi, da njen vpliv v svetu mode še zdaleč ni minil.

