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Amy Ginger Hart
Seksi

10 let brez britvice: moški se ne pritožujejo

B.R.
01. 10. 2026 00.29
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Američanka se je pred približno desetletjem odločila, da bo nehala odstranjevati telesne dlake. Kar je nekoč razumela kot skoraj obvezni del ženske urejenosti, danes vidi povsem drugače.

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Leta je verjela, da se mora briti

Amy Ginger Hart je povedala, da je dolga leta menila, da je britje žensk nekaj samoumevnega. Redno si je odstranjevala dlake, pozneje pa je poskusila tudi z voskanjem.

Razlog ni bil vedno zgolj njen. Kot je povedala za OK!, je imela partnerja, ki si je želel, da bi bila popolnoma gladka. Sama je želela ustrezati njegovim pričakovanjem, vendar je sčasoma ugotovila, da ji celoten postopek preprosto ne ustreza.

Poleg časa, ki ga je zahtevalo odstranjevanje dlak, jo je motil tudi občutek, ko so začele ponovno rasti. Prav to je bil eden od razlogov, da se je britju in voskanju nazadnje odpovedala.

Danes telesnih dlak ne skriva

Hartova se je odstranjevanju telesnih dlak v celoti odpovedala v svojih dvajsetih. Odločitev je sčasoma postala del njenega javnega nastopa, saj svoje naravne podobe ne skriva pred sledilci.

Na svoji uradni spletni strani se predstavlja kot ustvarjalka vsebin in poudarja pristnost ter samozavest. Njeni profili na družbenih omrežjih imajo skupaj veliko število sledilcev.

Hartova pravi, da se danes počuti precej bolj samozavestno kot v obdobju, ko je redno odstranjevala dlake.

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Pravi, da je moškim všeč tudi naraven videz

Njena izkušnja je nekoliko drugačna od pričakovanj, ki jih je imela nekoč sama. Hartova pravi, da v resničnem življenju zaradi telesnih dlak praviloma ne doživlja negativnih odzivov moških.

Na spletu sicer prejema tudi neprijetne komentarje, vendar poudarja, da je odziv v zasebnem življenju drugačen. Po njenem mnenju moškega, ki ga ženska resnično privlači, telesne dlake praviloma ne bodo odvrnile.

Njena odločitev je postala del njene kariere

Naravni videz je za Hartovo postal tudi del njenega spletnega dela. Za OK! je povedala, da je danes precej uspešnejša kot v obdobju, ko je odstranjevala vse telesne dlake.

Ob tem priznava, da ni mogoče z gotovostjo vedeti, kaj je povzročilo spremembo. Meni pa, da je pomembno tudi to, da se je sama začela počutiti bolj sproščeno in samozavestno. Posledično se je lažje izpostavila pred občinstvom.

Hartova meni, da je prepričanje, da morajo biti ženske brez telesnih dlak, predvsem družbeni standard in ne nekaj, kar bi bilo naravno ali obvezno.

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Danes se britju ne želi vrniti

Po približno desetih letih brez britja Hartova svoje odločitve ne obžaluje. Pravi, da ji je naraven videz prinesel predvsem več samozavesti in občutek, da se ji ni treba prilagajati pričakovanjem drugih.

Njena zgodba je zato predvsem zgodba o osebni odločitvi. Ali bo telesne dlake odstranjeval ali ne, je stvar posameznika, Hartova pa je po lastnih besedah šele takrat, ko je prenehala slediti pričakovanjem, ugotovila, da se v svojem telesu počuti bolje.

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Viri: The Sun, OK!, Amy Ginger Hart, AOL

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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