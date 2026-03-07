Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?

Kaj sploh je botoks?

Botoks je trgovsko ime za botulinum toksin tipa A, nevrotoksin, ki začasno blokira sproščanje acetilholina v živčnih končičih in tako sprosti mišice. Zaradi tega učinka se uporablja pri številnih medicinskih stanjih, med drugim pri: - migrenah - mišičnih krčih - prekomernem potenju - estetskem glajenju gub. Botulinum toksin deluje tako, da povzroči začasno paralizo mišic na mestu injiciranja.

Botoks v penisu: raziskave obstajajo

V medicini obstaja metoda, imenovana intrakavernozna injekcija botulinum toksina. Pri tem zdravnik injicira majhno količino toksina v erektilno tkivo penisa (corpora cavernosa).

Raziskave preučujejo to metodo predvsem kot zdravljenje za:

- erektilno disfunkcijo (ED) - prezgodnjo ejakulacijo - Peyroniejevo bolezen (ukrivljen penis) Botoks lahko pri nekaterih bolnikih izboljša spolno funkcijo. V analiziranih medicinskih študijah iz leta 2024 se je izboljšanje erektilne funkcije pojavilo pri 41–57 % pacientov, učinek pa je trajal do približno šest mesecev.

Kako naj bi deloval?

Erekcija je odvisna od sprostitve gladkih mišic v penisu in povečanega pretoka krvi. Botulinum toksin lahko blokira določene živčne signale, ki povzročajo krčenje mišic. Posledično lahko: - sprosti gladke mišice v penisu, - izboljša pretok krvi, - olajša nastanek erekcije. Novejši pregledi raziskav zaključujejo, da bi botoks lahko postal dodatna terapija pri moških, ki ne reagirajo na standardna zdravila, kot so inhibitorji PDE5 (npr. sildenafil).

Kaj pravijo klinične študije?

V naključni klinični študiji s 70 pacienti z erektilno disfunkcijo so raziskovalci primerjali injekcije botoksa in placebo. Rezultati so pokazali statistično pomembno izboljšanje erekcijske funkcije, vključno z: - večjo trdoto erekcije - izboljšanim pretokom krvi v penisu - boljšimi rezultati na vprašalnikih o spolni funkciji. Kljub temu raziskovalci poudarjajo, da so bile študije relativno majhne in da so potrebne večje klinične raziskave.

Pomembno: to ni uveljavljen poseg

Čeprav raziskave obstajajo, strokovnjaki poudarjajo več pomembnih omejitev: - metoda ni uveljavljeno zdravljenje erektilne disfunkcije, - večina študij vključuje majhno število pacientov, - dolgoročna varnost še ni dobro raziskana. Zato številni urologi priporočajo, da se botoks v penisu uporablja predvsem v kliničnih raziskavah ali kot eksperimentalna terapija.

Estetski "penis botox" je druga zgodba

Na spletu se izraz "penis botox" pogosto uporablja tudi za kozmetične posege, kot so: - glajenje kože na penisu, - zmanjšanje gub na mošnji ("scrotox"), - izboljšanje videza genitalij. Za te posege obstaja zelo malo znanstvenih raziskav, zato večina zdravnikov opozarja, da gre predvsem za estetske trende, ne za medicinsko utemeljeno terapijo.

Kaj to pomeni za moške?