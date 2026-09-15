Zvezdnik nedolžnost izgubil pri 15 letih

Stara zgodba, ki je znova razburila javnost

Dustin Hoffman je eden najbolj cenjenih ameriških igralcev svoje generacije, vendar se je v zadnjih dneh v središču pozornosti znašel zaradi zgodbe, ki jo je povedal že pred več kot dvema desetletjema. Intervju je bil objavljen v decembrski številki revije Playboy leta 2004, ko je bil Hoffman star 67 let. Z igralcem se je pogovarjal novinar in pisatelj David Sheff, ki ga je med drugim vprašal, kako je izgubil nedolžnost. Celoten prepis pogovora je danes dostopen tudi na Sheffovi spletni strani. Hoffman je opisal dogodek iz svojih najstniških let, ko je bil star 15 let. Njegov brat Ronny, ki je bil sedem let starejši, je takrat priredil zabavo, na kateri je bil tudi Hoffman.

icon-expand Dustin Hoffman je eden najbolj cenjenih ameriških igralcev svoje generacije. FOTO: Profimedia

Ko je bil star 15 let, je spoznal starejšo žensko

Po Hoffmanovem pripovedovanju je bilo pozno ponoči, ko je opazil več moških pred vrati spalnice. Tam naj bi bila približno 20-letna ženska, ki jo je poznal kot Barbaro. Hoffman je v intervjuju povedal, da je vstopil v sobo, kjer je bilo temno. Ženska ga je zamenjala za njegovega starejšega brata in ga vprašala, ali je Ronny. Hoffman je priznal, da je odgovoril pritrdilno, ker se je bal, da bi ga sicer zavrnila. Prav ta podrobnost je danes eden najbolj problematičnih delov zgodbe, saj je spolni stik opisal v okoliščinah, v katerih druga oseba ni vedela, kdo je v resnici pred njo.

Zakaj je zgodba danes deležna drugačne presoje?

Ko je bil intervju objavljen leta 2004, je bila Hoffmanova pripoved predstavljena predvsem kot nenavadna in provokativna anekdota iz njegove mladosti. Danes pa se na takšne dogodke gleda skozi precej strožji okvir privolitve. Ključno vprašanje ni samo starost Hoffmana, temveč tudi dejstvo, da je ženska verjela, da je v sobi njegov starejši brat. Njena odločitev zato ni temeljila na dejanskih informacijah o identiteti osebe, s katero je bila v intimnem stiku. Prav to so izpostavili tudi uporabniki družbenih omrežij, potem ko je stari intervju ponovno postal vir razprav. BuzzFeed je poročal o številnih odzivih, v katerih so ljudje Hoffmanovo pripoved označili za zelo motečo in opozorili na vprašanje privolitve.

Hoffman je dogodek pripovedoval kot zgodbo iz mladosti

icon-expand Dustin Hoffman in Lisa Hoffman FOTO: Profimedia

Pomemben del konteksta je tudi način, na katerega je Hoffman sam pripovedoval o dogodku. V intervjuju ni govoril o njem kot o nečem, kar bi ga zaznamovalo kot travmatično izkušnjo. Novinar David Sheff ga je celo vprašal, ali sta bila zaradi dogodka travmatizirana on ali ženska. Hoffman je odgovoril, da je bila ženska šokirana predvsem zato, ker je ugotovila, da ni z njegovim bratom. Nato je opisal svoj odhod iz sobe in dogajanje po njem. Danes je prav ta del njegovega pripovedovanja deležen največ pozornosti, saj se je družbeno razumevanje spolne privolitve v zadnjih desetletjih močno spremenilo.

Hoffmanova kariera je medtem postala del filmske zgodovine

Ironično je, da je Hoffman v desetletjih po tem intervjuju postal eden najbolj uglednih igralcev ameriškega filma. Preboj mu je prinesel film The Graduate iz leta 1967, pozneje pa je nastopil še v filmih Midnight Cowboy, Kramer vs. Kramer, Tootsie, Rain Man in številnih drugih. Za vlogi v filmih Kramer vs. Kramer in Rain Man je prejel oskarja za najboljšega igralca. Njegova kariera pa je bila v preteklosti že predmet razprav tudi zaradi drugih izjav in obtožb. Leta 2017 je več žensk Hoffmana obtožilo spolnega nadlegovanja oziroma neprimernega vedenja. Anna Graham Hunter je v reviji The Hollywood Reporter opisala svoje izkušnje z igralcem, ko je bila kot 17-letnica pripravnica pri televizijski produkciji. Hoffman se je Hunterjevi takrat opravičil in dejal, da spoštuje ženske ter obžaluje, če je s svojim vedenjem kogar koli spravil v neprijeten položaj.

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