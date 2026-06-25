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7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše

Moškisvet.com
25. 06. 2026 03.13
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Se sprašujete, zakaj v novi zvezi nekaj manjka? Morda so kriva čustva, ki jih še vedno goji do bivše. Prepoznajte vedenjske znake, ki jasno kažejo, da ga preteklost še vedno drži v svojih krempljih, in se pripravite na odkrit pogovor.

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Ljubezenska razmerja so lahko zapletena, razhodi pa še toliko bolj. Včasih lahko ena oseba tudi po koncu razmerja še vedno čuti čustva do svojega bivšega partnerja. To je lahko izziv za novo razmerje ali osebni razvoj.

Prepoznavanje teh znakov je lahko ključno za razumevanje čustvenega stanja moškega po razhodu. Pomembno je poudariti, da prisotnost enega ali dveh znakov ne pomeni nujno, da še vedno ljubi bivšega partnerja, kombinacija več znakov pa lahko kaže na nerazrešena čustva.

Znaki, da bivše še ni prebolel

To je nekaj jasnih znakov, ki kažejo, da moški še vedno ljubi bivšo partnerko.

Pogosto omenjanje bivše

Eden najbolj očitnih znakov je, ko moški v pogovorih pogosto omenja svojo bivšo partnerko. Ne glede na to, ali so komentarji pozitivni ali negativni, pogosta omemba bivše nakazuje, da še vedno zavzema pomembno mesto v njegovih mislih. To je lahko še posebej problematično, če se zgodi med pogovorom z novim partnerjem.

Ljubezenska razmerja so lahko zapletena, razhodi pa še toliko bolj.
Ljubezenska razmerja so lahko zapletena, razhodi pa še toliko bolj. FOTO: Shutterstock

Ohranjanje spominov in daril

Če moški še vedno hrani veliko spominov, fotografij ali daril bivše partnerice, je to lahko znak, da se ni čustveno ločil od zveze. Seveda je normalno ohraniti nekaj spominov, a če je celotno stanovanje polno stvari, ki ga spominjajo na bivšo, je to jasen znak, da ona še vedno zavzema pomembno mesto v njegovem življenju.

Sledenje bivši partnerici na družbenih omrežjih

V današnji digitalni dobi lahko družbeni mediji razkrijejo veliko o čustvih nekoga. Če moški redno spremlja aktivnosti svoje bivše partnerice na Instagramu, Facebooku ali drugih platformah, lahko to pomeni, da še vedno goji čustva do nje. To je še posebej izrazito, če komentira ali všečka njene objave.

Idealiziranje pretekle zveze

Ko moški ves čas govori o tem, kako je bilo v pretekli zvezi vse popolno, pri tem pa se ne ozira na težave ali razloge za razhod, je to lahko znak, da še vedno ni sprejel realnosti situacije in idealizira preteklost.

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Izogibanje krajem, ki ga spominjajo na bivšo

Po drugi strani pa, če se moški izogiba krajem ali dejavnostim, ki ga spominjajo na bivšo partnerko, je to lahko tudi znak, da do nje še vedno goji močna čustva. To izogibanje je lahko način za zaščito pred bolečimi spomini ali čustvi.

Pomanjkanje želje po spoznavanju novih ljudi

Ko moški kaže popolno nezainteresiranost za spoznavanje novih potencialnih partnerk ali zavrača priložnosti za nova razmerja, je to lahko znak, da je njegovo srce še vedno privrženo bivši partnerki.

Pomanjkanje entuziazma v novi zvezi

Če je moški videti nezainteresiran ali se ne trudi za novo zvezo, je to lahko znak, da njegovo srce še vedno pripada bivši partnerki. To se lahko kaže v pomanjkanju romantičnih gest, pomanjkanju komunikacije ali na splošno pasivnem vedenju v odnosu.

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Vir: net.hr

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