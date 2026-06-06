Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Prvi zmenek
Odnosi

5 usodnih napak na prvem zmenku, zaradi katerih ne boste dobili drugega

E.A.
06. 06. 2026 03.38
0

Vsak izmed nas ima spomin na enega od prvih zmenkov; v krču sediš na stolu in pogleduješ proti vratom ter čakaš, kdaj bo vstopil tvoj zmenek. Ko osebo zagledaš na vratih, pa strah začuda še ne izgine, ker ravno zdaj nastopi najtežji del – speljati prvi zmenek uspešno do konca. S težko željo po tem, da bi prvemu sledil še drugi zmenek, naenkrat zmenki postanejo ena najbolj napetih socialnih situacij, ki jih lahko doživimo v življenju. V svoji napetosti lahko zato nehote naredimo nekaj očitnih napak, ki nas lahko stanejo drugega zmenka.

1. napaka: govorite samo o sebi

Ena najpogostejših napak na prvem zmenku je, da pogovor postane enosmeren. To se ne zgodi nujno zato, ker bi bili arogantni, ampak zato, ker poskušamo praznino zapolniti z govorjenjem. A če sogovornica dobi občutek, da je njena vloga predvsem poslušati vašo življenjsko zgodbo, dosežke in mnenja, se bo težko počutila zares vključeno.

Dober vtis na prvem zmenku ne nastane zato, ker veliko poveste o sebi, ampak zato, ker ustvarite občutek sproščenega pogovora. Če ne vprašate skoraj ničesar, če ne nadgradite njenih odgovorov ali če pogovor vedno znova vrnete nase, lahko hitro delujete samozadostno. Najbolj privlačni ljudje na prvem zmenku običajno niso tisti, ki največ povedo, ampak tisti, ob katerih se druga oseba počuti opaženo, slišano in predvsem videno.

Ena najpogostejših napak na prvem zmenku je, da pogovor postane enosmeren.
Ena najpogostejših napak na prvem zmenku je, da pogovor postane enosmeren. FOTO: Shutterstock

2. napaka: poskušate narediti dober vtis za vsako ceno

Veliko ljudi gre na prvi zmenek z občutkom, da morajo biti čim bolj zanimivi, sproščeni, duhoviti ali posebni. Ravno na tej točki pa se pogosto zgodi druga, zelo pogosta napaka: preveč truda. Kadar nekdo premočno skuša narediti vtis, začne v trenutku delovati manj naravno. Lahko pretirava s samozavestjo, s humorjem, z razkazovanjem statusa ali z zgodbami, ki naj bi ga naredile bolj privlačnega.

Težava pa ni le v tem, da tak nastop deluje prisiljeno, ampak tudi v tem, da sogovornica hitro začuti, da ne srečuje vas, ampak vašo masko. Pomembno je zavedanje, da ni potrebe, da ste najbolj impresivna verzija sebe že na prvem zmenku. Veliko bolj prepričljivo bo delovalo, če se pokažete kot nekdo, ki je sproščen, prisoten in ne čuti potrebe, da mora vsako minuto dokazovati svojo vrednost.

3. napaka: preveč govorite o bivših partnerkah

Preteklim odnosom se na prvem zmenku včasih ni mogoče povsem izogniti, kar samo po sebi še ni problematično. Težava pa nastane takrat, ko človek začne preveč govoriti o bivši partnerki, starih zamerah ali razočaranjih. Tak pogovor pogosto ne daje vtisa iskrenosti, ampak čustvene obremenjenosti, predvsem pa daje občutek, da med vami in vašo bivšo partnerko zadeve še niso popolnoma končane.

Če na prvem zmenku preveč prostora namenite bivšim, lahko sogovornica hitro dobi občutek, da v resnici še niste povsem na voljo za nekaj novega. Še slabši vtis pa naredi nekdo, ki o bivših govori s posmehom ali očitnim prezirom. To namreč ne pove veliko le o preteklem odnosu, ampak tudi o tem, kako ravnate z ljudmi, ko stvari ne gredo po načrtih.

Prvi zmenek je predvsem prostor preverjanja, ali se dva človeka ob drugem počutita dobro.
Prvi zmenek je predvsem prostor preverjanja, ali se dva človeka ob drugem počutita dobro. FOTO: Adobe Stock

4. napaka: ves čas ste na telefonu

To je ena najbolj očitnih, a še vedno zelo pogostih napak. Telefon na prvem zmenku ne zmoti le pogovora, ampak hitro pošlje tudi precej jasno sporočilo: da morda niste povsem prisotni. Tudi kratki pogledi na zaslon, preverjanje obvestil ali odlaganje telefona na mizo lahko ustvarijo občutek, da je vaša pozornost razdeljena.

Na prvem zmenku ni najpomembnejše, da ste popolni, ampak da ste predvsem prisotni. Če je telefon nenehno v igri, sogovornica težje začuti, da vam je res mar za trenutek, ki ga delita. Seveda obstajajo izjeme, če čakate nujen klic, a če telefon preverjate iz navade ali nemira, bo to pogosto opazno hitreje, kot si mislite.

5. napaka: silite v intimnost, ki še ni dozorela naravno

Ena bolj občutljivih napak na prvem zmenku je tudi ta, da nekdo prehitro pritisne na temo, ki še nima prave podlage. To se lahko pokaže v preveč seksualnih komentarjih, v pretiranem flirtanju brez občutka za odziv, v prezgodnjih osebnih vprašanjih ali v vedenju, ki daje vtis, da imate vnaprej pripravljen scenarij, kam naj bi večer peljal.

Prvi zmenek je predvsem prostor preverjanja, ali se dva človeka ob drugem počutita dobro. Če eden od njiju začne prehitevati naravni tempo povezovanja, lahko zelo hitro uniči občutek varnosti. Privlačnost ni nič manjša, če se razvija postopoma. Pogosto je ravno obratno. Najboljši prvi zmenki niso tisti, kjer nekdo želi izsiliti kemijo, ampak tisti, kjer kemija dobi prostor, da se odvije sama.

Slovenke razkrile: to so navade partnerjev, ki jih najbolj spravljajo ob živce
Preberi še
Slovenke razkrile: to so navade partnerjev, ki jih najbolj spravljajo ob živce

Dober prvi zmenek ne potrebuje popolnosti

Veliko ljudi gre na prvi zmenek s prevelikim fokusom na to, kaj bi morali reči, kako morajo izpasti in kako naj bi vse skupaj potekalo. A v resnici prvi zmenek običajno uspe ali pade na precej osnovnem občutku varnosti in vprašanju o tem, ali nam je bilo ob tej osebi prijetno. Ne gre za najbolj impresivno zgodbo in ne gre za to, da ne bi smeli narediti nobene napake. Gre predvsem za to, da druga oseba ob vas začuti spoštovanje in sproščenost.

Prav zato največje napake na prvem zmenku pogosto niso nič nezaslišanega. So predvsem tista vedenja, ki dajo občutek, da ste preveč usmerjeni vase, premalo prisotni ali preveč nestrpni, da bi se stik razvijal naravno. Ko človek to razume, prvi zmenek hitro postane precej manj zapleten in pogosto predvsem bolj prijeten.

Zakaj ste še vedno samski? Znanstveniki so razkrili glavne krivce
Preberi še
Zakaj ste še vedno samski? Znanstveniki so razkrili glavne krivce
Izvedela, kaj je njen partner počel dan pred poroko
Preberi še
Izvedela, kaj je njen partner počel dan pred poroko
Erotika in odnosi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
zmenki nasveti za moške prvi zmenek odnosi zmenkarije
Odnosi

Zakaj med seksom nekateri izrečejo ime bivšega?

Vizita.si Nasveti za uspešen prvi zmenek in kako se soočiti z zavrnitvijo
Vizita.si Nasveti in triki, da bo prvi zmenek potekal gladko
24ur.com Velik preobrat v vili: Mislim, da nihče ne pričakuje tega, kar sledi
Moskisvet.com Kaj storiti, da v vašem dolgoletnem razmerju znova vzplamti strast?
Moskisvet.com Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Moskisvet.com Znaki, da je vaše razmerje zrelo za konec
Moskisvet.com Kdaj obupati nad odnosom?
Priporoča
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 01
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 02
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 03
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 04
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 05
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 06
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 07
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 08
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1747