Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze

Ljubezen po 50. letu: vse več ljudi se znova podaja na zmenke

Morda so otroci že odrasli, kariera je dosegla pomemben mejnik, življenjske navade pa so se ustalile. Toda to še ne pomeni, da si ljudje po petdesetem letu ne želijo nove ljubezni. Nekateri so po ločitvi znova samski, drugi so izgubili življenjskega sopotnika, tretji pa preprosto niso več zadovoljni z življenjem brez partnerske bližine. Po podatkih ameriške organizacije AARP je v raziskavi, izvedeni januarja 2026 med 300 odraslimi, starejšimi od petdeset let, ki so v zadnjih treh letih uporabljali spletne platforme za spoznavanje, 38 odstotkov sodelujočih navedlo, da si želijo dolgoročnega romantičnega partnerja. Približno 39 odstotkov jih je želelo hoditi na zmenke, spoznavati nove ljudi in ostati odprtih za različne možnosti. Samo osem odstotkov jih je kot glavni cilj navedlo spolne odnose. Podatki kažejo, da zanimanje za novo ljubezen ne izgine z leti. Spreminja se predvsem to, kaj ljudje od nje pričakujejo. Mnogi si ne želijo več zapletenih odnosov, nejasnih namenov in čustvenih iger. Raje spoznajo nekoga, s katerim se lahko dobro počutijo tudi v povsem običajnem dnevu.

icon-expand Iskanje ljubezni se ne konča pri petdesetih. FOTO: Adobe Stock

Kaj si samski po petdesetem letu najbolj želijo od novega partnerja?

Čeprav se pričakovanja razlikujejo od posameznika do posameznika, raziskave kažejo nekaj zanimivih skupnih točk. Z leti postajata pomembnejša čustvena varnost in občutek, da nas druga oseba razume. Raziskava platforme Parship, izvedena septembra 2025 med več kot 3.000 samskimi in vezanimi odraslimi v Nemčiji, je pokazala, da 77 odstotkov samskih v starostni skupini od 50 do 59 let dobro ve, kaj si želi od partnerskega odnosa. Med starejšimi od 60 let je bil delež še višji, in sicer 84 odstotkov. Zanimiv je tudi podatek, da si kar 73 odstotkov sodelujočih, starih od 50 do 59 let, želi partnerja, ki jim bo v življenju v oporo in jim ne bo prinašal dodatnih bremen. To je razumljivo. Po desetletjih dela, družinskih obveznosti in različnih življenjskih preizkušenj si mnogi želijo odnosa, v katerem bodo lahko končno nekoliko zadihali. V ospredju so predvsem: - iskrenost in zaupanje; - čustvena zrelost; - smisel za humor; - podobne življenjske vrednote; - spoštovanje osebnega prostora; - pripravljenost na skupno preživljanje časa; - občutek varnosti in medsebojne podpore. Videz in privlačnost seveda ostajata pomembna, vendar sama po sebi ne zagotavljata uspešnega odnosa. V zrelejših letih postane precej bolj očitno, ali se dva človeka ujemata tudi v vsakdanjem življenju.

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Vse več ljudi si želi bližine, ne nujno poroke in skupnega doma

Ena zanimivejših sprememb pri zmenkih po petdesetem letu je drugačen pogled na partnersko zvezo. Nova ljubezen ne pomeni več nujno, da se morata partnerja poročiti, preseliti skupaj ali združiti vse vidike svojega življenja. Raziskava, ki jo je februarja 2026 za podjetje eharmony izvedel raziskovalni inštitut Innofact med več kot 6.000 samskimi odraslimi, je pokazala, da si 23 odstotkov sodelujočih, starih od 60 do 69 let, želi druženja in partnerske bližine brez tradicionalnih oznak zveze. Med starimi od 50 do 59 let je bilo takšnih 17 odstotkov. Pomembna je tudi čustvena povezanost. Kar 53 odstotkov sodelujočih v starostni skupini od 60 do 69 let in 44 odstotkov tistih med 50. in 59. letom je navedlo, da jim je čustvena bližina pomembnejša od telesne privlačnosti oziroma intimnosti na začetku spoznavanja. To ne pomeni, da si ne želijo romantike ali telesne bližine. Pomeni predvsem, da si želijo najprej zgraditi zaupanje in ugotoviti, ali se z drugo osebo res razumejo. Nekateri želijo resno zvezo, drugi redno družbo, skupne izlete, potovanja in prijetne večere, pri čemer vsak ohrani svoj dom in samostojnost. Tudi takšen odnos je lahko poln bližine in zadovoljstva.

icon-expand Včasih te ljubezen najde takrat, ko misliš, da je tvoje najlepše poglavje že za tabo. FOTO: Adobe Stock

Spletni zmenki po 50. letu: priložnost, ki ima tudi svoje pasti

Za ljudi, ki so bili več desetletij v partnerski zvezi, je današnji svet spoznavanja lahko precej nenavaden. Namesto poznanstev prek prijateljev, sodelavcev ali skupnih druženj so danes pomemben del iskanja partnerja postale spletne platforme. Toda aplikacije za zmenke imajo svoje posebnosti. Treba je izbrati primerne fotografije, napisati zanimiv opis, presoditi, komu zaupati, in se navaditi na komunikacijo, ki se pogosto začne z nekaj kratkimi sporočili. Po raziskavi AARP iz januarja 2026 je 65 odstotkov sodelujočih, starejših od petdeset let, svojo izkušnjo s spletnimi zmenki ocenilo kot popolnoma ali delno pozitivno. Kljub temu so številni opozorili na težave, kot so prevelika izbira profilov, plačljive funkcije in neiskreni uporabniki. Pomembno je tudi, da se spletna poznanstva ne vlečejo predolgo. Če pogovor poteka dobro in se oba počutita prijetno, je smiselno predlagati srečanje v živo na javnem kraju. Tako lahko precej hitreje ugotovimo, ali se ujemamo tudi zunaj zaslona. Pri tem ne smemo pozabiti na varnost. Raziskava organizacije AARP iz februarja 2026 je pokazala, da je skoraj vsak deseti odrasli, starejši od petdeset let, že doživel spletni romantični pristop, ki se je končal s prošnjo za denar ali spodbujanjem k vlaganju v kriptovalute. Zato velja preprosto pravilo: osebi, ki je še nismo srečali, ne pošiljamo denarja, ne razkrivamo finančnih podatkov in ne sprejemamo njenih investicijskih nasvetov. Pretirana naklonjenost v zelo kratkem času, izmikanje videoklicem in nenehne zgodbe o finančnih težavah so lahko opozorilni znaki.

Kaj ljudi pri zmenkih v zrelejših letih najbolj preseneti?

Mnogi pričakujejo, da bodo zmenki po petdesetem letu preprostejši, saj se ljudje bolje poznajo in imajo več življenjskih izkušenj. Toda v resnici se lahko pojavijo tudi povsem nove dileme. Ena od njih je usklajevanje ustaljenih življenjskih navad. Nekdo si želi veliko potovati, hoditi na izlete in pogosto obiskovati družabne dogodke, drugi pa najbolj uživa doma, v miru in brez preveč načrtov. Nobena od teh želja ni napačna, vendar lahko postane razlika med njima precejšnja ovira. Druga posebnost je družinsko življenje. Novi partner ne vstopa nujno v prazen prostor, temveč v življenje, ki že vključuje odrasle otroke, vnuke, nekdanjega zakonca in ustaljene družinske odnose. Zato je pomembno, da se partnerja odkrito pogovorita o pričakovanjih in mejah. Presenetljivo je lahko tudi to, da se ljudje po petdesetem letu pogosto manj obremenjujejo s popolnostjo. Ne iščejo nujno nekoga, ki bi ustrezal vsem predstavam o idealnem partnerju, temveč nekoga, ob katerem se lahko sprostijo in ostanejo to, kar so.

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Kako se po dolgem času znova podati na zmenek?

Če je od zadnjega zmenka minilo deset, dvajset ali celo več let, je povsem razumljivo, da se ob misli na novo poznanstvo pojavita negotovost in nekaj treme. Svet spoznavanja se je spremenil, vendar osnovna pravila dobrega odnosa ostajajo precej podobna. Najprej je dobro razmisliti, kaj si sploh želimo. Iščemo resno partnersko zvezo, družbo za skupne dejavnosti ali predvsem priložnost, da spoznamo nove ljudi? Ko poznamo svoja pričakovanja, se lažje izognemo razočaranjem in nesporazumom. Pri prvih srečanjih ni treba hiteti. Prijetna kava, sprehod ali obisk dogodka so povsem dovolj, da dobimo prvi občutek o človeku. Pomembno je tudi, da se ne primerjamo z nekdanjimi partnerji in da novi osebi pustimo priložnost, da se predstavi v svoji luči. Ne smemo pozabiti niti na lastno samostojnost. Nova zveza naj življenje obogati, ne pa postane edini vir zadovoljstva. Prijatelji, hobiji, družina in osebni interesi ostajajo pomemben del našega vsakdana.

Za novo ljubezen ni nikoli prepozno

Petdeseta in šestdeseta leta niso konec ljubezenskega življenja, temveč lahko pomenijo začetek povsem novega poglavja. Nekateri bodo znova našli dolgoročnega partnerja, drugi bodo uživali v občasnih zmenkih, tretji pa bodo ugotovili, da jim bolj ustreza samostojno življenje z občasnimi romantičnimi poznanstvi. Najpomembneje je, da si dovolimo spoznavati nove ljudi brez nepotrebnega pritiska in pričakovanj. Z leti namreč pogosto bolje vemo, kaj nas osrečuje, česa si ne želimo več in ob kakšni osebi lahko zares ostanemo svoji. In prav to je lahko ena največjih prednosti iskanja ljubezni v zrelejših letih.

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