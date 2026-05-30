Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev

Kdo je Dani Bose in kako delujejo "loyalty testi"

Dani Bose je postala prepoznavna na TikToku zaradi videov, v katerih prikazuje tako imenovane "loyalty teste". Gre za način preverjanja zvestobe, pri katerem ji ženske pošljejo profil svojega partnerja, ona pa mu nato napiše sporočilo in začne sproščen ali spogledljiv pogovor. Namen je preveriti, kako daleč je moški pripravljen iti v komunikaciji z neznanko. Kot poroča francoski portal Les Crieurs du Web, Dani Bose pogosto deli zgodbe svojih "misij", pri katerih naj bi številni moški zelo hitro prestopili mejo nedolžnega pogovora. V enem izmed primerov je kontaktirala moškega, ki je prodajal čoln, nato pa naj bi ji začel lagati o svojem zakonskem statusu in jo povabil v hotel. Trend je na TikToku eksplodiral predvsem zato, ker videi vsebujejo veliko drame, čustev in nepričakovanih razpletov.

Zakaj ženske najemajo neznance za preverjanje partnerjev

Psihologi opozarjajo, da se za takšnimi dejanji pogosto skrivajo dvomi, pretekle slabe izkušnje ali pomanjkanje zaupanja v razmerju. Po navedbah portala Vice mnoge ženske priznavajo, da se za tak korak odločijo šele takrat, ko že dlje časa sumijo nezvestobo ali skrivnosti. Dani Bose trdi, da ženskam pomaga priti do odgovorov in notranjega miru. Sama je večkrat poudarila, da nikogar ne sili v flirtanje in da moški sami pokažejo svoje namene. Kot je povedala v več TikTok posnetkih, želi predvsem pomagati ženskam, ki slutijo, da nekaj ni v redu. Mnogi uporabniki družbenih omrežij se s tem strinjajo. V komentarjih pogosto pišejo, da je bolje izvedeti resnico prej kot pozneje. Nekateri menijo, da "test" samo razkrije vedenje, ki bi se slej ko prej pokazalo tudi v resničnem življenju.

Kritiki opozarjajo: takšni testi lahko uničijo odnose

icon-expand Že samo dejstvo, da je nekdo organiziral past, lahko povzroči občutek izdaje in poruši medsebojno zaupanje. FOTO: Shutterstock

Na drugi strani številni strokovnjaki opozarjajo, da so takšne metode nevarne in lahko povzročijo dodatno nezaupanje. Članek v časniku The Scotsman izpostavlja mnenje strokovnjakov za odnose, ki opozarjajo, da so "loyalty testi" zgrajeni na sumničenju in ne na iskreni komunikaciji. Strokovnjak Liam Turnbull je za omenjeni medij povedal, da takšni testi pogosto škodujejo tudi odnosom, kjer partner sploh ne naredi ničesar spornega. Že samo dejstvo, da je nekdo organiziral past, lahko povzroči občutek izdaje in poruši medsebojno zaupanje. Nekateri kritiki opozarjajo tudi na vprašanje zasebnosti. Pogosto se namreč zaslonski posnetki pogovorov objavljajo na TikToku, čeprav so osebni podatki večinoma zakriti. Kljub temu številni menijo, da gre za nevarno javno izpostavljanje zasebnih odnosov.

Družbena omrežja spreminjajo pravila sodobnih zvez

Trend "loyalty testov" kaže tudi širšo sliko sodobnih odnosov. Družbena omrežja so ustvarila okolje, kjer je flirtanje dostopno v vsakem trenutku, hkrati pa ljudje vse pogosteje iščejo potrditve in odgovore na spletu namesto v neposrednem pogovoru. Kot navaja portal The Zillennial Zine, mnogi strokovnjaki opozarjajo, da TikTok ustvarja kulturo nadzorovanja partnerjev in javnega razkrivanja zasebnih težav. Nekateri ustvarjalci vsebine celo služijo denar z objavljanjem dramatičnih pogovorov in reakcij prevaranih partnerjev. Kljub temu trend še naprej raste. Uporabniki spremljajo videe zaradi radovednosti, šoka in občutka, da gledajo "resnično življenje". Prav zato imajo takšne vsebine pogosto milijonske oglede.

Bi morali partnerja sploh testirati?

Vprašanje, ki deli javnost, ostaja preprosto: ali je preverjanje partnerjeve zvestobe upravičeno ali gre za prestop meje? Zagovorniki pravijo, da testi razkrijejo resnico in preprečijo dolgotrajno laganje. Nasprotniki pa menijo, da zdrav odnos temelji na komunikaciji in zaupanju, ne pa na pasteh in manipulaciji.

