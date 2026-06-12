Hrvat zapeljal postavno sodelavko: Od njega je mlajša 27 let

Zaradi nje se je po 40 letih zakona ločil, žena pa je za vse izvedela iz medijev. In kdo je lepotica, ki pri svojih 48 letih ljubi 76 let starega igralca?
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49-letna Estera Šimek je dolgoletno dekle 76-letnega hrvaškega igralca Žarka Radića. Par se je spoznal leta 2007 na Reki, ko je Žarko odprl kozmetični salon, Estera pa je prevzela njegovo vodenje.
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Diplomirala je iz ekonomije, njen privlačen videz pa pritegne pozornost, kjer koli se pojavi.
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Par redko govori o svojem razmerju, na njenem Instagramovem profilu pa je mogoče videti številne skupne fotografije. Živita na relaciji Split–Reka–Zagreb, pri čemer usklajujeta službene obveznosti in zasebne skupne trenutke.
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Oba uživata v potovanjih po Evropi, obiskovanju dogodkov in druženjih s prijatelji, piše net.hr.
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