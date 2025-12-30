Moskisvet.com
ljubezen na delovnem mestu
Odnosi

Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?

E.R.
30. 12. 2025 04.00
0

Zaljubljenost na delovnem mestu je lahko motivacijska, a zahteva jasne meje. Odkrijte, kako ohraniti profesionalnost in se izogniti zapletom.

Ko z nekom preživite osem ali več ur na dan, skupaj doživljate stresne in lepe trenutke. Bližina, skupni izzivi ter občudovanje znanja ali delovne etike sodelavca lahko zlahka sprožijo romantična čustva, piše net.hr.

Kot pravijo psihologi, je takšna zaljubljenost lahko pozitivna spodbuda: "Morda boste vložili več truda v svoj videz, prišli v službo prej ali se dodatno potrudili, da naredite dober vtis." Dokler ne krši profesionalnih meja, je lahko neškodljiva in celo koristna za delovno motivacijo.

Kako obvladovati čustva in ohraniti profesionalnost?

Priznajte si, kaj čutite

Privlačnost do sodelavca je povsem normalna. Prvi korak je iskrenost do sebe, a hkrati ohranjanje osredotočenosti na delo. Če se med sestanki zalotite, da misli tavajo, se spomnite: "Vaše delo je in ostaja prioriteta."

Postavite jasne meje

Omejite zasebne pogovore ali sporočila zunaj delovnega časa. Zdrava čustvena distanca preprečuje, da bi odnos presegel meje, primerne za delovno okolje. Če vas čustva preplavljajo, se o njih raje pogovorite s prijateljem ali terapevtom.

Ko simpatija preraste v razmerje

Preverite politike podjetja

Če se čustva razvijejo v obojestransko razmerje, je potrebna premišljenost. Najprej preverite interne smernice – nekatera podjetja zahtevajo, da o odnosu obvestite kadrovsko službo, zlasti če obstaja razlika v hierarhiji. "Odprtost in preglednost ščitita tako vas kot vašega partnerja," poudarjajo strokovnjaki za kadrovske politike.

Romantiko pustite zunaj pisarne

Pri delu ostanite profesionalni. Izogibajte se izkazovanju naklonjenosti, zasebnim prepirom ali reševanju osebnih situacij med delovnim časom. S partnerjem ravnajte kot s sodelavcem – s tem se izognete nerodnosti v ekipi in pisarniškim govoricam.

Razpravljajte o vseh scenarijih

Čeprav nihče ne vstopa v razmerje z mislijo na razhod, je dobro imeti načrt. Dogovorite se, kako boste ravnali v primeru nesoglasja ali konca razmerja. "Morda ni romantično, je pa zagotovo modro," pravijo strokovnjaki za odnose.

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
