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japonka, masai
Odnosi

Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje

B.R.
04. 10. 2026 03.47
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Ko je Japonka Maki Nagamatsu spoznala masajskega bojevnika Jacksona, ni pričakovala, da bo nekoč postala njegova druga žena. Predlog je prišel iz vasi, kjer je že živela njegova prva žena. Danes njun zakon opisuje kot odnos, v katerem imata pomembno mesto spoštovanje in različna življenjska sloga.

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Maki Nagamatsu je v Kenijo prišla zaradi ljubezni do Afrike

V Kenijo je prišla zaradi ljubezni do Afrike.
V Kenijo je prišla zaradi ljubezni do Afrike. FOTO: Adobe Stock

Zgodba Maki Nagamatsu se ni začela z iskanjem moža v Keniji. Kot je povedala v intervjuju, jo je že kot študentko v Afriko pritegnila pesem japonskega pevca Masashija Sade, nato pa je leta 1989 prvič obiskala Nairobi. Leta 1996 se je v Kenijo preselila za daljše obdobje in začela delati kot vodnica.

Preden je spoznala sedanjega moža, je v Keniji doživela tudi precej manj prijetne izkušnje. V pogovoru za Bunshun Online je opisala, kako je bila ob prvem obisku žrtev ropa, vendar jo nevarna izkušnja ni odvrnila od države. Prav nasprotno, želela je bolje razumeti tamkajšnje življenje.

Pozneje jo je vedno bolj zanimala kultura Masajev. Njihov odnos do tradicije, živine in skupnosti jo je pritegnil do te mere, da je o njih začela razmišljati precej drugače kot o običajni turistični zanimivosti.

Na obredu eunoto je prvič zagledala Jacksona

Ključni trenutek se je zgodil leta 2003, ko se je Maki udeležila tradicionalnega masajskega obreda eunoto. Gre za pomemben obred v življenju masajskih bojevnikov, povezan s prehodom v naslednje življenjsko obdobje.

Maki je bila nad dogajanjem navdušena, še posebej pa jo je pritegnil Jackson. Po njenih besedah je bila najprej očarana predvsem nad Masaji in njihovo kulturo, šele nato je v ospredje stopil moški, ki je pozneje postal njen mož.

Shueisha Online navaja, da je bil Jackson takrat že poročen s prvo ženo. Maki in Jackson zato sprva nista bila v romantičnem razmerju. Skupaj sta se fotografirala, nato pa sta se po nekaj mesecih ponovno srečala, ko mu je Maki želela osebno izročiti fotografije z obreda.

Namesto klasične snubitve jo je presenetil predlog starešin

Prav tukaj je njena zgodba postala precej drugačna od običajnih ljubezenskih zgodb.

Ko je Maki pozneje obiskala Jacksonovo vas, jo je skupnost sprejela zelo gostoljubno. Med večerom so se ji približali starešine in jo vprašali, kakšen odnos namerava imeti z Jacksonom.

Tega pogovora ni pričakovala.

Kot je Maki povedala za Shueisha Online, so ji starešine razložili, da jo Jackson želi sprejeti kot svojo drugo ženo in da se s tem strinja tudi skupnost. Najbolj jo je presenetilo, da ji tega ni najprej povedal sam Jackson.

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Pred poroko je imela en pomemben pogoj

Maki ni želela izgubiti svojega dosedanjega življenja.

Takrat je bila stara 38 let in je želela še naprej delati kot turistična vodnica. Ni si predstavljala, da bi se zaradi poroke popolnoma preselila v vas in opustila delo, ki ji je veliko pomenilo.

Prav zato jo je odgovor starešin pomiril. Pojasnili so ji, da spoštujejo njeno japonsko poreklo, njeno kulturo in njen način življenja. Ni ji bilo treba opustiti dela in vasi ni bilo treba obiskovati ves čas.

Maki je pozneje povedala, da je bil prav ta odnos eden ključnih razlogov, zaradi katerih se je odločila za poroko. Ni šlo samo za to, da je sprejela življenje z Jacksonom, temveč tudi za občutek, da ji skupnost dovoljuje ostati to, kar je.

Leta 2005 je postala Jacksonova druga žena

Maki Nagamatsu in Jackson sta se poročila leta 2005. Njena zgodba je tako postala primer zelo nenavadnega medkulturnega zakona med Japonko in pripadnikom tradicionalne masajske skupnosti.

Življenje v masajski skupnosti se precej razlikuje od vsakdanjika na Japonskem. Maki je v intervjujih opisovala bivanje v tradicionalnem okolju, kjer so hiše izdelane iz lokalnih materialov, dostop do sodobnega udobja pa je omejen.

Pri tem je zanimivo, da si je uredila dom po svojih potrebah. Tako je npr. zaradi težav z bolhami svojo hišo ometala s cementom in dodala okna, čeprav tradicionalne masajske hiše običajno nimajo oken.

Zanimala jo je kultura Masajev.
Zanimala jo je kultura Masajev. FOTO: Adobe Stock

V masajski ureditvi ima vsaka žena svoj dom. Ženi torej ne živita skupaj pod isto streho, Jackson pa se med njunima domovoma razporeja. Maki je zaradi svojega dela pogosto med Kenijo in Japonsko, zato je njeno življenje nekoliko drugačno od življenja žensk, ki stalno ostajajo v vasi.

Prav odnos med prvo in drugo ženo je eden najbolj zanimivih delov njene zgodbe.

Maki je povedala, da med njima ni ljubosumja in večjih sporov. Razlog vidi v tem, da je v tradicionalnem masajskem okolju zakon povezan tudi s širšo skupnostjo in družinskimi odnosi, ne samo z romantično predstavo o partnerskem odnosu.

Tudi sama pravi, da so določene teme med ženskami tabu. O intimnih odnosih se v skupnosti praviloma ne pogovarjajo, pogovori pa se pogosteje vrtijo okoli otrok, živine in vsakodnevnega življenja.

Večženstvo pri Masajih se spreminja

Maki v svojih intervjujih poudarja tudi, da tradicionalni način življenja ni nespremenjen.

Po njenem pripovedovanju je bilo v prejšnjih generacijah večženstvo pogostejše, medtem ko se danes okoliščine spreminjajo. Otroci obiskujejo šole, izobraževanje prinaša nove stroške, zemljišča so bolj omejena, število živine pa se je na nekaterih območjih zmanjšalo.

Zaradi tega so velike družine lahko tudi večje finančno breme. Shueisha Online je na podlagi pogovora z Maki poročal, da je danes večženstvo med Masaji manj pogosto kot v generacijah njenega moža in njegovega očeta.

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Viri: Bunshun Online, Shueisha Online

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Maki Nagamatsu Masaji Kenija večženstvo medkulturni zakon
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