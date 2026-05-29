Zakaj ste še vedno samski? Znanstveniki so razkrili glavne krivce

Grška raziskovalca Menelaos Apostolou in Elli Michaelidou sta v več študijah analizirala, zakaj nekateri ljudje kljub želji po partnerju ostajajo dolgo samski, pri čemer sta identificirala več ključnih vzrokov, povezanih z vedenjem, osebnostjo in izkušnjami v odnosih.

Eden najpogostejših razlogov za težave pri iskanju partnerja je pomanjkanje osnovnih socialnih veščin flirtanja. Po ugotovitvah raziskave, objavljene v reviji Personality and Individual Differences , je prav slaba sposobnost vzpostavljanja prvega stika eden najmočnejših napovednikov dolgotrajne samskosti.

Drugi pogost dejavnik je visoka selektivnost. Kot navajajo Apostolou in sodelavci, lahko nerealna pričakovanja zmanjšajo število potencialnih partnerjev do te mere, da oseba ostane dolgo brez zveze.

Raziskave kažejo, da ljudje z nižjo samozavestjo pogosteje dvomijo v svojo privlačnost in zato redkeje pristopijo k drugim. To potrjuje tudi študija, ki je povezala nizko samopodobo z večjo verjetnostjo dolgotrajne samskosti.

Veliko posameznikov se izogiba odnosom zaradi strahu pred bolečino ali zavrnitvijo. Po raziskavi Apostolouja to pogosto vodi v samosabotažo in izogibanje romantičnim situacijam.

Nekateri ljudje preprosto ne postavljajo partnerskega odnosa na prvo mesto. Kot kažejo raziskave, del populacije zavestno izbira kariero, osebne cilje ali svobodo pred zvezo.

Negativne izkušnje iz prejšnjih zvez lahko zmanjšajo motivacijo za iskanje novega partnerja. Ljudje, ki so doživeli več razočaranj, se pogosto umaknejo s "trga zmenkov".

Višja stopnja nevrotičnosti ali čustvene nestabilnosti je povezana z več težavami pri vzdrževanju odnosov, kar potrjujejo analize grških raziskovalcev.

Če posameznik meni, da ni dovolj privlačen ali zanimiv, se manj pogosto vključuje v iskanje partnerja. To ustvarja začaran krog pasivnosti.

Zadržanost v družbenih situacijah omejuje priložnosti za spoznavanje novih ljudi. Manj socialnih interakcij pomeni manj možnosti za romantične povezave.

Eden pomembnih dejavnikov je tudi "odstop iz igre". Kot navajajo raziskovalci, nekateri ljudje po več neuspelih poskusih preprosto opustijo aktivno iskanje partnerja.

Apostolou in Michaelidou v svojih analizah poudarjata, da samskost ni posledica enega samega razloga, ampak kombinacije več dejavnikov. Med najpogostejšimi so slabe socialne veščine, visoka izbirčnost, nizka samozavest in negativne izkušnje z odnosi.

Čeprav raziskave grških strokovnjakov Menelaosa Apostolouja in Elli Michaelidou kažejo, da na dolgotrajno samskost vpliva več dejavnikov, je dobra novica ta, da se večina teh vzorcev lahko spremeni z zavestnim delom na sebi in svojih navadah.

Strokovnjaki s področja odnosov, kot poudarjajo tudi v Psychology Today, izpostavljajo, da je prvi korak povečanje socialne odprtosti. To pomeni, da se pogosteje vključimo v družabne situacije, kjer imamo priložnost spoznati nove ljudi, tudi če sprva to ni popolnoma udobno.

Zelo pomembno je tudi delo na samozavesti. Kot navajajo raziskave v reviji Personality and Individual Differences, višja samopodoba povečuje verjetnost, da oseba sama pristopi k drugim in lažje prepozna priložnosti za stik.

Prav tako strokovnjaki za odnose priporočajo, da ljudje zmanjšajo nerealna pričakovanja in se osredotočijo na kompatibilnost, ne na popolnost. To pomeni, da je bolj pomembno, kako se z nekom počutimo, kot pa ali izpolnjuje vse idealizirane kriterije.

Pomemben korak je tudi postopno premagovanje strahu pred zavrnitvijo. Po ugotovitvah raziskovalcev z univerze v Grčiji je prav izogibanje zaradi strahu eden glavnih razlogov, zakaj ljudje ostajajo samski dlje časa. Majhni koraki, kot so pogovor z neznanci ali aktivno sodelovanje v družabnih dejavnostih, lahko postopoma zmanjšajo ta strah.

Na koncu pa je ključno tudi to, da iskanje partnerja ne postane pritisk, temveč naraven del življenja. Ljudje, ki ohranjajo aktivno, a sproščeno socialno življenje, imajo po raziskavah bistveno več možnosti, da vzpostavijo stabilen in zdrav odnos.